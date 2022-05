Fabio Roversi Monaco sarà Laureato ad honorem dell’Alma Mater

Venerdì 20 maggio, alle 17, nell’Aula Magna di Santa Lucia (Via Castiglione, 36 – Bologna), il prof. Fabio Roversi Monaco riceverà la Laurea ad Honorem in Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna. La cerimonia (per partecipare in presenza è necessario iscriversi online) sarà anche l’occasione per consegnare i diplomi di Professore Emerito a: Luciano Formisano, Bruno Franchi, Fiorella Giusberti, Vincenzo Parenti Castelli, Davide Zannoni.

Dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari, prenderanno la parola i docenti dei tre Dipartimenti che hanno proposto all’Ateneo il conferimento della Laurea ad Honorem al Prof. Roversi Monaco: Gianandrea Pasquinelli, Direttore del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale; Lucia Manzoli, Direttrice del Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie; Pierluigi Viale, Direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Bologna. La cerimonia si svolge con un ritardo di due anni a causa della pandemia e a conclusione di un iter avviato nel 2018 presso i Dipartimenti e approvato dagli Organi di Ateneo nell’aprile 2019.

Il Prof. Roversi Monaco – si legge fra l’altro nelle motivazioni – ha sempre mostrato grande attenzione, sia personalmente sia attraverso le cariche istituzionali ricoperte, verso le tematiche attinenti gli aspetti normativi, organizzativi, culturali, scientifici e didattici della Medicina. Ha sostenuto lo sviluppo della Facoltà Medica e gestito con competenza i rapporti della Medicina Universitaria con il Servizio Sanitario, finanziando molteplici progetti scientifici e assistenziali e arricchendo le dotazioni strumentali del Policlinico di Sant’Orsola e degli Istituti di ricerca biomedica dell’Ateneo. Il prof. Roversi Monaco ha anche promosso e diretto la prima Scuola di specializzazione in Diritto Sanitario d’Italia, ha fondato e diretto la Rivista Sanità Pubblica e Privata e ha ideato il Festival della Scienza Medica – Bologna Medicina, giunto oggi alla sua ottava edizione.

Dopo aver ricevuto la pergamena, il prof. Roversi Monaco terrà una Lectio Magistralis sull’evoluzione della medicina contemporanea, l’aumento della vita media, la trasformazione del rapporto fra medico e paziente, l’impatto dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale sullo sviluppo della scienza medica.

Infine, il Rettore Giovanni Molari consegnerà i diplomi ai Professori Emeriti dell’Alma Mater.