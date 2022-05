Esposizioni in piazza a Formigine per il Motor Valley Fest

Sabato 28 e domenica 29 maggio si terrà, anche a Formigine, un ricco programma per il Motor Valley Fest. In piazza Calcagnini, nelle due giornate sarà esposta la bellissima Pagani Huayra BC. Concepita principalmente come vettura da strada, questa stupenda automobile è stata fortemente ispirata dai suoi predecessori, veri e propri “concentrati da pista”, la Pagani Zonda R e la Zonda Cinque. Il nome BC rappresenta le iniziali di Benny Caiola che passò alla storia come il primo acquirente di una vettura Pagani.

La Scuderia Belle Epoque, vera e propria eccellenza locale in tema di motori, esporrà la Apache-Formula Junior MK II (anni 1959-60). Costruita in California da Milt Brown in cinque esemplari, ha corso negli Stati Uniti fino al 1980. Dopo essere stata restaurata nel 2005 in Italia, ha partecipato a diverse manifestazioni italiane ed europee. Non solo: dalla stessa scuderia arriva anche la Formula Junior Scaglietti (anni Cinquanta), voluta dalla prima concessionaria Ferrari in Lombardia di Crepaldi, con la consulenza dell’Ingegnere Vittorio Jano, storico progettista di macchine da corsa. Si tratta dell’unica Formula Junior carrozzata Sergio Scaglietti.

Un’anteprima firmata Belle Epoque è la presentazione del libro di Carolina Baur “L’automobile è femmina”, in programma giovedì 26 maggio alle ore 18 nella sede di via Righi 1 a Corlo.

Sempre sabato e domenica saranno esposte in piazza le auto a pedali storiche, dalla collezione Giusti Fine Art. Nella sede di Giusti (via dell’Industria 85), invece, a partire dal 26 maggio si potranno trovare quadri, sculture, modellini (e tanto altro ancora!) sul mondo dei motori.

Grande novità di quest’anno, un grande tappeto raffigurante la segnaletica verticale e orizzontale sul quale i bambini potranno apprendere i primi rudimenti di guida, con la collaborazione degli agenti di Polizia locale e i volontari dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada. Tutti i bambini sono dunque invitati a venire in piazza con la propria bicicletta o monopattino!

Infine, presso le Loggette e la Sala Loggia di piazza Repubblica tornerà la mostra “Paolino e i suoi amici. I formiginesi della Formula 1”, video-interviste e installazioni sui meccanici del mito.

Ingresso libero e gratuito. Info: Ufficio Turismo, tel. 059 416244, cultura@comune.formigine.mo.it.