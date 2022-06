Ciclismo, Giro Donne: presentata la tappa “Carpi – Reggio Emilia”

Oggi, alla presenza del Sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, della Vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia Ilenia Malavasi, del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, dell’Assessora allo Sport Raffaella Curioni e del Direttore Generale del Giro Donne Roberto Ruini, è stata presentata la “Carpi – Reggio Emilia”, la quinta tappa del Giro Donne 2022, che si correrà martedì 5 luglio, subito dopo la “Cesena – Cesena” del 4 luglio. L’Emilia-Romagna sarà infatti la seconda Regione – dopo l’avvio in Sardegna – a ospitare la più prestigiosa competizione a tappe nel panorama del ciclismo femminile internazionale, che attraverserà il territorio per due giorni, prima di spostarsi in Lombardia per le tappe 6 e 7.

“L’arrivo del Giro Donne a Reggio Emilia rappresenta un evento di grande rilevanza sul piano nazionale, ma anche una grande opportunità per la città intera dal punto di vista della promozione sportiva e territoriale, che ribadisce ancora una volta la centralità che ha per Reggio Emilia la cultura della bicicletta” – ha detto il sindaco Luca Vecchi – “Siamo la città con la rete ciclabile più estesa d’Italia, in cui viene fatto un costante investimento sulla mobilità sostenibile e sulle progettualità che la riguardano, coinvolgendo in particolare le associazioni e le scuole. Per questo siamo molto orgogliosi di accogliere questo grande evento di sport, in particolare in un anno che ha visto il ciclismo giocare un ruolo di primo piano qui a Reggio Emilia, a cominciare dall’arrivo della tappa del Giro d’Italia maschile, per arrivare al prossimo 5 luglio con l’arrivo di tappa del Giro Donne, che accogliamo con entusiasmo”.

“É una grande emozione ospitare il Giro Donne – ha sottolineato Raffaella Curioni, assessora a Educazione, Conoscenza e Sport – dopo il recente Giro d’Italia maschile. Possiamo dire che lo sport a Reggio Emilia sia veramente il protagonista della ripartenza del 2022. E si dimostra come questa sia una città con ottime capacità d’accoglienza, sia degli sportivi, sia dei supporter, e con una rodata capacità organizzativa nel collaborare e sostenere i grandi eventi”.

La “Carpi – Reggio Emilia” percorre il territorio della Regione per 126.1 km, la sfida più lunga di questa edizione del Giro Donne. La gara parte da Carpi alle ore 11:00 in Piazza dei Martiri per attraversare poi i comuni di Campogalliano, San Martino in Rio, Correggio, Campagnola Emilia e Poviglio, con un traguardo volante al km 63.6, senza incontrare nessun pendio. Al km 80 la pianura però si interrompe e inizia una salita che conduce ai primi rilievi appenninici verso Bibbiano, Montecavolo, Albinea e Fogliano, prima di entrare a Reggio Emilia e tagliare il traguardo in Viale Antonio Allegri a fianco del Parco del Popolo.

Reggio Emilia accoglierà per un giorno il “quartier tappa”, base operativa del Giro Donne, un vero e proprio villaggio del cuore del comune che ospiterà le 144 atlete e l’entourage delle migliori 24 squadre al mondo, oltre a tutta la carovana organizzativa della competizione, per un totale di circa 600 persone coinvolte.

Il Giro Donne in Emilia-Romagna rappresenta un imperdibile appuntamento sportivo di altissimo livello e offre la possibilità di far conoscere la bellezza del territorio in tutto il mondo grazie alla distribuzione internazionale siglata con Discovery/Eurosport e con Rai per l’Italia: le immagini della gara saranno trasmesse infatti in oltre 200 Paesi.

Il Giro Donne, organizzato per il secondo anno consecutivo da PMG Sport/Starlight, prenderà il via da Cagliari giovedì 30 giugno per concludersi a Padova domenica 10 luglio, passando attraverso Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Una gara avvincente in 10 tappe lungo un percorso di 1.000 km dal grande valore tecnico, storico e naturalistico attraverso le bellezze di 5 Regioni italiane, tra mare, montagne, colline, laghi, fiumi e città d’arte.