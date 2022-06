Quattro imperdibili appuntamenti alle Salse di Nirano

Giovedì 30 giugno alle ore 20.30, presso il parcheggio di Cà Rossa, torna l’appuntamento amato dai bambini “Favole al chiaro di luna” organizzato da Ecosapiens e La Lumaca. Nel silenzio della sera, magiche letture della buonanotte accompagneranno bambini e bambine alla scoperta di mondi fantastici e personaggi avventurosi. al termine della narrazione verrà offerta la tisana dei sonni tranquilli a tutti i partecipanti. Costo 5 euro a partecipante.

Sabato 2 luglio invece, sempre alle ore 20.30, con ritrovo presso il parcheggio della Riserva e ingresso gratuito, arriva “Scopriamo i pipistrelli” a cura di Ente Parchi Emilia Centrale. Con un’esperta scopriremo abitudini e utilità di questi mammiferi, sfatando miti e leggende negative legate al loro mondo. Passeggiata sotto le stelle con il bat-detector, che permetterà l’ascolto dei “suoni” che usano queste affascinanti creature per orientarsi e cacciare nel buio. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking o da camminata e torcia.

In ultimo, domenica 3 luglio doppio appuntamento.

Alle ore 10.30 presso Cà Rossa avremo la visita guidata gratuita della Riserva sempre a cura di Ecosapiens e La Lumaca. Un’escursione attraverso un ambiente spettacolare, dove i vulcani di fango sono da sempre il fulcro di una complessa rete di biodiversità, cultura e tradizioni. Completiamo la camminata con una visita alle mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi.

Alle ore 15:30 presso Cà Tassi arriva “Riserve di gusto: distilliamo la lavanda” dove gli esperti del Gruppo Ecologico Fioranese accompagneranno i visitatori alla scoperta di questa pianta officinale dalle mille proprietà, scoprendone gli utilizzi da fresca e in olii essenziali.

Per info e prenotazioni: salse.nirano@fiorano.it oppure www.fioranoturismo.it; tel.: 0522 343238 – 342 8677118. Possibilità di prenotare tramite l’apposito form rintracciabile sul sito comunale. Raccomandiamo l’uso della mascherina al chiuso e all’aperto quando non puoi mantenere le distanze dagli altri. Per le escursioni indossa sempre scarpe da ginnastica/trekking e abbigliamento adeguato.