Tornano gli Stati Generali Mondo Lavoro del Mare

ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo Lavoro del Mare tornano nel 2022 con la seconda edizione dell’evento. Per riconfermare il successo dell’edizione inaugurale che si era svolta dal 25 al 27 maggio 2021 a Genova e che ha visto protagonisti oltre 30 brillanti relatori, l’iniziativa vuole “cavalcarne l’onda” e arricchirla con analisi e interventi più approfonditi.

In collaborazione con il comune di Santa Margherita Ligure e Villa Durazzo, la seconda edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro del Mare si svolgerà nella giornata mercoledì 20 luglio presso la sede di Villa Durazzo Centurione, in Via S.

Francesco d’Assisi 3 a Santa Margherita Ligure.

Nell’intera giornata di meeting il focus dell’evento sarà dedicato al rilancio del settore marittimo, ma verranno approfonditi diversi temi e i relatori protagonisti interverranno per esporre iniziative, progetti in atto e ancora da realizzare per raggiungere l’obiettivo di rilanciare il settore dopo due anni di pandemia.

Il meeting di apertura delle ore 9:30 vedrà protagoniste le istituzioni del territorio ligure che interverranno sulle proposte di supporto e di rilancio dell’economia marittima in un periodo, quello estivo, dove il mondo del mare dopo due anni di crisi si sta definitivamente riprendendo.

A seguire, dopo l’intervento delle istituzioni sarà la volta dei direttori del personale, i quali esporranno il loro punto di vista aziendale e quali sono le competenze necessarie per dare nuova linfa al mondo del lavoro.

Nel pomeriggio si parlerà di nautica da diporto e sostenibilità, con un focus sulle nuove sfide e nuove proposte dei protagonisti dedicate al settore marittimo.

La giornata si chiuderà con il meeting delle ore 17:00 parlando di turismo del mare e andando a toccare, tra gli argomenti, nautica e hospitality a supporto per il rilancio del settore.

Tra i protagonisti di questa seconda edizione: Giovanni Berrino, Assessore Lavoro, Trasporti, Turismo, Fiere turistiche e Grandi Eventi Regione Liguria, Paolo Donadoni, Sindaco di Santa Margherita Ligure, Giancarlo Durante, Presidente Confindustria Sezione Tigullio, Laura Gaggero, Consigliera Comune di Genova con delega all’innovazione, Rodolfo Magosso, Direttore Risorse Umane Ignazio Messina & C. Spa, Simone Maldino, Direttore Risorse Umane Cambiaso Risso Marine SpA, l’Esercito Italiano rappresentato dal Maggiore Alessandro Dighero, la Capitaneria di Porto di Genova rappresentata dal Capitano di vascello Maurizio Paganini, Aldo Werdin, Presidente ITS Turismo Liguria, Alberto Cappato, Direttore Innovazione Sviluppo e Sostenibilità – Porto Antico di Genova e Lorenzo Pollicardo, Direttore Tecnico e Ambientale di SYBAss, Stella Lauro Sustainability Manager presso Ogyre.

I meeting si svolgeranno in presenza e saranno trasmessi in diretta web dalle ore 9.30 alle ore 17.00.

Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generalimondo-lavoro-31055707803; on line dai profili degli Stati Generali Mondo Lavoro: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.

