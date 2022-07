‘Note e Arte nel Romanico’ terzo appuntamento a Fiumalbo sabato 23 luglio

Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il terzo concerto che si terrà Sabato 23 luglio 2022, alle ore 19 presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo.

Protagonista della serata sarà il Coro da Camera “Orlando di Lasso” che, diretto dal Maestro Michael Guastalla, presenterà l’imperdibile programma “Rex Israel” dedicato alle più ricercate composizioni polifoniche.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROTAGONISTI DEL CONCERTO DI SABATO PROSSIMO

Coro da Camera “Orlando di Lasso”

Il Coro da Camera Orlando di Lasso, nato a novembre 2018 sotto la guida di Stefano Roncaia, è composto da coristi mantovani e veronesi, per la maggior parte provenienti da una precedente esperienza nel gruppo corale “Il Bell’Umore”. Tra le più significative partecipazioni ricordiamo il Convegno Internazionale “Profeti Maggiori e Minori a confronto” (Basilica Palatina di Santa Barbara a Mantova – 2017), “I Canti di David” (presso la Sinagoga di Verona con il Coro dell’Ordine degli Avvocati di Verona e la collaborazione del M° Paolo De Zen – 2018), “Musica per Vespasiano” (Teatro all’Antica di Sabbioneta, in collaborazione con Federico Heidkamp Gonzaga e Alfredo Balzanelli – 2018) ed il Concerto a Camerino organizzato dal M° Maurizio Maffezzoli (2019). Dalla collaborazione con la Corale Discàntica ed il M° Michael Guastalla sono nati, inoltre, vari concerti, tra i quali quelli presso la Chiesa di San Francesco a Mantova e la Basilica Polironiana di San Benedetto Po con il M° Federico Franzoni (2019). Sempre nel 2019 esegue la “Messe de Minuit pour Noel” di M. A. Charpentier presso la Chiesa di Santo Stefano in Verona. All’insegna del dialogo interreligioso, nel 2022, in collaborazione con la pastora Ilenya Goss e con il patrocinio della Diocesi di Mantova, organizza presso la Sinagoga di Mantova l’evento “Meditazione sui Salmi” incentrato sulla figura del musicista di “Corte Gonzaga” Salomone Rossi. Il coro collabora stabilmente con l’Associazione “Castel d’Ario per la Musica” per l’organizzazione di eventi e concerti. Il repertorio del coro si incentra prevalentemente sulla polifonia sacra, con alcune visite al primo barocco e al profano: proprio con il nome “Orlando di Lasso” si è voluto rendere omaggio ad uno dei massimi musicisti del XVI secolo, periodo d’oro della polifonia. Attualmente il coro è composto da: Rossana Bembo, Giulia Bonente, Elisa Travenzoli (soprani) Patrizia Grespan, Maria Enrica Soldi (contralti), Enrico Fazzi, Marco Morselli, Gabriele Rebecchi (tenori), Paolo Girardi (basso). Da settembre 2021 la direzione del gruppo è affidata al M° Michael Guastalla.

Michael Guastalla

Inizia gli studi musicali giovanissimo ottenendo i primi risultati al Concorso Musicale Nazionale “Enrico Zangarelli” di Città di Castello (PG) nell’anno 2000. Continua come strumentista al Conservatorio di Mantova sotto la guida del M° Carlo Fabiano, primo violino dell’Orchestra da Camera di Mantova. Nel 2008 inizia gli studi di Composizione sotto la guida del M° Paolo Perezzani, allievo e assistente di Salvatore Sciarrino, presso il Conservatorio di Mantova “Lucio Campiani”, conseguendo il Diploma Accademico di I livello a pieni voti e con lode. Successivamente continua gli studi presso il Conservatorio di Torino “Giuseppe Verdi” sotto la guida del M° Fulvio Rampi ottenendo con il massimo dei voti il Diploma Accademico di II livello in Prepolifonia. In veste di compositore partecipa ad alcune rassegne di musica contemporanea a Mantova, Bolzano e Parma. Con un suo brano per orchestra selezionato dal Conservatorio di Mantova, ha partecipato nel maggio 2015 al primo Concorso “Claudio Abbado” tenuto presso il Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi”. Dal 2012 è direttore della Corale Discàntica (MN), inoltre ha fondato e dirige la Schola Gregoriana di Mantova con la quale presta servizio liturgico-musicale durante le celebrazioni Pontificali nella Cattedrale di Mantova in collaborazione con l’Ufficio Liturgico Diocesano. Dal 2021 succede a Stefano Roncaia alla guida del Coro da Camera “Orlando di Lasso” (Castel d’Ario, MN). È docente presso la Scuola di Canto Gregoriano di AERCO. Dal 2018 è Presidente e docente della scuola di musica “Accademia Musicale Harmonica” (Mn). Dal 2020 è membro della Commissione Artistica della Delegazione Lombardia – Federcori Chorus Inside e direttore artistico di “Prospettive Gregoriane” percorso didattico-conoscitivo sul Canto Gregoriano presso la Basilica Palatina di Santa Barbara (Mn).

È docente presso la Scuola Secondaria di I grado.

LA RASSEGNA

“Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni di Fiumalbo, Lama Mocogno, Pievepelago e Riolunato, con il contributo della Regione Emilia Romagna ed il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo in Fiumalbo, l’Accademia “Lo Scoltenna” e Fiumalbo Città d’Arte.

La direzione artistica è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.

La rassegna, nata nel 2002, si pone da sempre l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze storiche e culturali dell’Appennino modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti con l’aiuto di un programma musicale di alto livello.

Il calendario di quest’anno è ricco di varietà a proseguirà con diversi duo strumentali (duo di clarinetto e fisarmonica il 24 luglio a Lama Mocogno, duo di flauto e chitarra il 31 luglio a Pievepelago ed il 10 agosto a Fiumalbo, duo di saxofono e fisarmonica il 07 agosto a Fiumalbo e duo di ghironda barocca e spinetta il 12 agosto sempre a Fiumalbo) e non mancheranno le serate dedicate ai solisti (musicista di arpa celtica, liuto rinascimentale e chitarra barocca il 17 agosto a Riolunato e arpa sola il 21 agosto a Lama Mocogno).