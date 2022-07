Lombardia, Moratti “Urgente chiarimento con centrodestra”

MILANO (ITALPRESS) – “Io ho dato la mia disponibilità al centrodestra e la riconfermo. Ovviamente aspetto un chiarimento urgente col centrodestra, credo sia giunto il momento”. Lo ha detto l’assessora al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti su La7 a L’aria che Tira parlando della sua disponibilità a candidarsi alle elezioni regionali in Lombardia nel 2023. “Mi sono sempre considerata una persona al servizio dei cittadini. L’ho fatto sempre in maniera civica, da ministra sono stata scelta come ministro tecnico, da sindaco mi sono candidata con una lista civica, il mio impegno è civico. Poi in questo momento si sono rotti gli schemi. Io non credo ci siano più steccati ideologici così evidenti. Abbiamo troppi problemi da risolvere. Io credo nei programmi, nell’ascolto, nella sintesi, nella decisione. Io guardo ai programmi e in base a questi prendo decisioni” ha aggiunto. (ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it