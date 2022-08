Prignano, venerdì 12 agosto “Il risveglio del mondo”

E’ in programma a Prignano venerdì 12 agosto una serata dedicata allo scrittore già europarlamentare e deputato Mario Capanna, che presenterà il volume “Il risveglio del mondo, testimonianze sul parlamento mondiale”.

Capanna ha curato la stesura del volume insieme a Uliano Lucas ed entrambi saranno intervistati dal giornalista del “La Repubblica” Michele Smargiassi a partire dalle ore 21,00 al parco della Pace di Prignano.

Secondo i curatori «per salvarci insieme dai pericoli che minacciano ormai la sopravvivenza stessa dell’umanità (dai mutamenti climatici alla ripresa della cosa agli armamenti, alla “terza guerra mondiale a pezzi”, come l’ha definita papa Francesco, alla iniqua società dell’uno per cento, occorre un Parlamento Mondiale, rappresentativo di tutti i popoli, da questi eletto in base al principio secondo cui ciò che riguarda tutti deve essere deciso da tutti».

L’amministrazione locale di Prignano si è detta particolarmente entusiasta dell’evento, che offre l’occasione ai cittadini di riflettere e confrontarsi su tematiche di estrema attualità, talvolta di difficile comprensione.

Il libro attesta che l’idea-progetto di tale Parlamento ha superato il primo “collaudo”, trovando la condivisione di illustri studiosi. Numerose personalità della cultura, della filosofia, della scienza, del diritto, dell’economia e della politica argomentano in profondità e sostengono che la proposta è adeguata al marasma attuale del mondo. Anziché utopico, il Parlamento Mondiale appare come uno spiraglio di sole tra la nebbia, presagio del suo dissolvimento. «D’altra parte – come sostengono gli autori – dinnanzi a pericoli estremi, non ci resta che riporre fiducia nelle capacità umane di affrontarli e superarli».

Il volume raccoglie testimonianze, tra l’altro, di Luciano Canfora, storico e docente dell’università di Bari, Giorgio Parisi, fisico e premio Nobel, Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, Michele Serra, giornalista e scrittore e del cantautore Roberto Vecchioni.

Mario Capanna è un ex politico, scrittore e attivista ed è stato fra i principali promotori e leader del movimento giovanile del sessantotto, nonché segretario e coordinatore di democrazia Proletaria.

L’evento, promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Prignano, è a partecipazione gratuita e in caso di maltempo si svolgerà nella sala convegni del municipio.