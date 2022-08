Ferragosto sicuro nel reggiano, grazie anche all’attività e all’impegno della Polizia di Stato

Proseguono senza sosta l’attività e l’impegno della Polizia di Stato, volti alla prevenzione dei reati ed al contrasto di ogni forma di illegalità e di disturbo delle persone. Il Questore di Reggio Emilia – in concomitanza con le festività del ferragosto, in particolare nella settimana dall’8 al 15 agosto – ha intensificato i servizi interforze di controllo del territorio che hanno coinvolto le articolazioni della Questura a competenza specifica: Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Divisione Anticrimine, Squadra Mobile, U.P.G.S.P., Ufficio Immigrazione nonché le specialità della Polizia di Stato – Polizia Stradale e Polizia ferroviaria – dislocate sul territorio, ed ancora il Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale con la collaborazione della Polizia locale di Reggio Emilia.

I servizi, tutti coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato, si prefiggono di monitorare il corretto e regolare svolgimento delle attività consuete del ferragosto contrastando i fenomeni di illegalità.

Le attività si sono concentrate nelle zone del centro storico onteressate dalla codìsiddetta “Movida”, in particolar modo nelle piazze principali quali Piazza Prampolini, Piazza Martiri del 7 luglio, Piazza Fontanesi, Piazza Gioberti e Piazza del Monte e nei locali o esercizi pubblici indicati quali catalizzatori di avventori. Non sono mancati i controlli in stazione ferroviaria storica, Piazzale Europa e adiacenze.

A seguire i risultati delle attività che hanno impegnato tutte le articolazioni della Questura a competenza specifica:

Divisione Anticrimine

Controlli Domiciliari espletati: 45

Misure di prevenzione personali: 8

Braccialetti elettronici attivati: 2

Braccialetti elettronici disattivati: 2

Attività inerenti alle persone scomparse: 3

Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

Armi ritirate: 2

Munizioni ritirate: 130

Esercizi di ristorazione controllati: 2

Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

Segnalazioni al 113 ricevute: 77

Posti di controllo: 28

Veicoli controllati: 148

Persone identificate: 557

Esercizi pubblici controllati: 7

In particolare, è stato contestato a un esercizio di vendita al dettaglio del settore alimentare sito in via Eritrea la violazione dell’Ordinanza emessa dal Sindaco che prevede il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto. Infatti, il proprietario dell’esercizio vendeva per asporto una bottiglia di birra nella fascia oraria in cui è vietato.

Inoltre, in occasione dei controlli del territorio in concomitanza con il Ferragosto, sono state intensificate le attività di contrasto ai furti di biciclette. Di seguito i risultati operativi conseguiti:

Denunce presentate all’ufficio denunce: 12

Rinvenimenti di biciclette oggetto di furto: 5

Restituzioni: 2

Squadra Mobile

Segnalazioni alla Prefettura ex art. 75 l. 309/90: nessuna

Provvedimenti di esecuzione misure cautelari in carcere: nessuno

Ordinanza di cessazione degli arresti domiciliari: 1

Ufficio Immigrazione

Espulsioni con partenza volontaria effettuate: 2

Ordini del Questore notificati: 2

Con ordinanza del Questore sono stati svolti ulteriori servizi straordinari interforze di controllo del territorio a cui hanno partecipato:

Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale , Polizia Stradale Sezione di Reggio Emilia , Posto Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia , Polizia Locale di Reggio Emilia .

Polizia Stradale

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione delle condotte più gravi, la Polizia Stradale ha effettuato una serie di servizi nel week-end ferragostiano, che ha visto in campo diverse pattuglie lungo i principali itinerari della nostra provincia.

In particolare sono state poste all’attenzione le arterie che portano alle località di montagna maggiormente frequentate dai turisti e di recente teatro di drammatici incidenti stradali che hanno visto coinvolti numerosi motociclisti anche in eventi mortali.

Le pattuglie della polstrada, coordinate dal Sostituto Commissario Roberto Rocchi, hanno visto la partecipazione del personale appartenente alla sezione reggiana e del distaccamento di Guastalla, oltre ad un paio di equipaggi di supporto della Polizia Provinciale.

Nell’ambito dei suddetti controlli sono stati effettuati diversi posti di controllo e fermati e identificati circa 101 conducenti dei rispettivi veicoli.

Inoltre, sono stati fermati e controllati 120 motociclisti, il 50% di questi proveniva da fuori provincia ed il 22% da fuori regione, in particolare da Liguria, Toscana e Lombardia. Numerosi anche i centauri stranieri perlopiù di passaggio e diretti in altre zone d’Italia.

Fra le violazioni contestaste l’alta velocità, la mano da tenere (soprattutto in curva) ed il sorpasso in corrispondenza di incroci. Un motociclista circolava nonostante non avesse effettuato la revisione per un paio di volte. Oltre alla sanzione amministrativa è scattata per lui la sospensione del documento di circolazione fino a revisione effettuata.

Fra le violazioni contestate anche una guida in stato di ebbrezza: fermato nel comune di Ventasso, il conducente di un’auto è risultato positivo con un tasso alcolico 5 volte superiore al consentito. Per lo sventurato conducente è scattata una denuncia penale e nel contempo il suo mezzo è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.

Un’esperienza questa che oltre a costargli cara si ricorderà per tanto tempo, anche in relazione all’iter che ora dovrà seguire per dimostrare di non essere dipendente dall’alcol e per le numerose visite di controllo che dovrà effettuare davanti la commissione medica provinciale.

Veicoli controllati: 221

Contravvenzione elevate: 122

Polizia Ferroviaria

Il posto di Polizia Ferroviaria di Reggio Emilia ha espletato specifici controlli sugli scali ferroviari cittadini:

persone identificate: 198

persone denunciate a piede libero: 1