Ritorna nuovamente in presenza, dopo due anni di pandemia che hanno costretto ad operare quasi esclusivamente on line, l’open day “Cosa abbiamo in comune”.

È per lunedì 10 ottobre dalle 14 alle 19.30, nelle sale di Palazzo Re Enzo, l’appuntamento di presentazione al mondo scolastico delle tante offerte formative del nostro territorio, proposto dal Comune di Bologna in collaborazione con le agenzie educative e gli operatori culturali della città.

La giornata è riservata ad insegnanti ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado, da quelle dell’infanzia alle superiori, dell’area metropolitana, che potranno incontrare i referenti delle agenzie formative, suddivise nelle consuete 4 aree tematiche: Ambiente Scienza e Tecnologia, Creatività e Linguaggi, Democrazia e Diritti, Patrimonio.

Sono più di 90 i soggetti che saranno a disposizione durante l’open day tra istituzioni, fondazioni, enti, associazioni e importanti realtà del territorio metropolitano, proponendosi come importanti interlocutori del mondo della scuola per l’arricchimento dei percorsi formativi degli studenti.

Resterà comunque attivo e consultabile sul sito Bologna Città Educativa il “catalogo virtuale” che ha raccolto on line le offerte educative in questi anni, e che sarà aggiornato con le novità di quest’anno

http://www.comune.bologna.it/cittaeducativa



Per l’occasione sono state organizzate due iniziative dedicate ai partecipanti all’open day:

martedì 11 ottobre, dalle 14 alle 17

I Pittori di Pompei

a cura del Museo Civico Archeologico di Bologna

Presentazione dell’offerta didattica e visita alla mostra promossa dal Museo Civico Archeologico di Bologna e dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e aperta fino al 19 marzo 2023.

L’esposizione, curata da Mario Grimaldi e prodotta da MondoMostre, costituisce un’occasione irripetibile per avvicinarsi agli straordinari esempi di pittura romana provenienti dalle domus dell’area vesuviana e per meglio comprendere le tecniche, gli strumenti, i colori e i modelli dei pictores, gli artisti e gli artigiani che realizzarono gli apparati decorativi nelle case di Pompei, Ercolano e dell’area vesuviana.

Ingresso da via de’ Musei 8.

Mercoledì 12 ottobre alle 17.30

Visita a Innovazione Urbana Lab

a cura di Fondazione per l’Innovazione Urbana

Tra Palazzo d’Accursio e il Corridoio del Bramante di Salaborsa si snoda il percorso di Innovazione Urbana Lab che propone un originale racconto interattivo della città e dei suoi cambiamenti. Seguendo il percorso di Innovazione Urbana Lab, si possono attraversare e approfondire i cambiamenti che ha vissuto Bologna da ieri a oggi e muoversi verso le traiettorie di domani.

Anche grazie alle tecnologie del Lab si può diventare protagonisti di una narrazione inedita della città, tra cultura, politica, economia, trasformazioni urbane e transizione ecologica.

Ingresso dal Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6.

Maggiori informazioni su queste opportunità il giorno dell’open day.