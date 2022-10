Venerdì 21 ottobre alle ore 21, presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25) a Formigine, si terrà l’atteso appuntamento con l’onorevole Giuseppe Ayala.

Recupero dell’incontro che doveva tenersi a luglio, l’incontro con Ayala si inserisce all’interno della rassegna “Di mafia parliamo anche d’estate”, seconda edizione del ciclo di incontri con i protagonisti della lotta alle mafie, ideato e condotto da Pierluigi Senatore.

Sono passati trent’anni anni dalla terribile estate che, con i due attentati di Punta Raisi e di via d’Amelio, segnò forse il momento più drammatico della lotta contro la mafia in Sicilia. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino restano due simboli, non solo dell’antimafia, ma anche di uno Stato italiano che, grazie a loro, seppe ritrovare una serietà e un’onestà senza compromessi. Ma per Giuseppe Ayala, che di entrambi fu grande amico, oltre che collega, i due magistrati siciliani sono anche il ricordo commosso di dieci anni di vita professionale e privata, e un rabbioso e mai sopito rimpianto.

Il giorno successivo, sabato 22 ottobre, Giuseppe Ayala incontrerà i ragazzi di terza media delle scuole Fiori. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Legalità del Comune, in collaborazione con l’Università Popolare di Formigine, con il patrocinio di Avviso Pubblico e il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Ingresso libero, per informazioni rivolgersi ad Hub in Villa, tel. 059 416355, mail: giovani@comune.formigine.mo.it.