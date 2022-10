I residui di un processo produttivo possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, pur non essendo l’obiettivo primario del ciclo produttivo, tali residui possono essere riutilizzati nello stesso o in un successivo processo dal produttore o da parte di terzi.

Le Camere di commercio italiane dal 2021 hanno attuato un percorso finalizzato a promuovere la nascita di un mercato circolare valorizzando i sottoprodotti e le buone pratiche delle imprese. Attraverso il supporto fornito dalle Camere di commercio le imprese sono state accompagnate nell’individuazione delle concrete possibilità di utilizzo degli scarti di produzione, hanno ricevuto informazioni sulla corretta gestione con l’obiettivo di cogliere tutte le opportunità che ne derivano in ottica di economia circolare. Di tutto questo si parla nell’evento conclusivo on line in programma giovedì 20 ottobre (dalle ore 10 alle 12.30) con partecipazione gratuita.

L’evento vuole illustrare le attività svolte, i risultati ottenuti anche attraverso testimonianze dirette di alcune imprese che hanno aderito alle iniziative e hanno usufruito dei servizi di assistenza offerti.

PROGRAMMA

10.00 – Saluti e introduzione

Marco Botteri – dirigente Area Registri Ecocerved Scarl

10.15 – Presentazione attività svolte e risultati ottenuti

Daniele Bucci – responsabile Progetto Ecocerved Scarl

– eventi di formazione e promozione alle imprese a supporto della transizione ecologica

– promozione della filiera dei sottoprodotti e assistenza personalizzata alle imprese

– rilancio portale www.elencosottoprodotti.it

10.45 – Assistenze alle imprese in tema di sottoprodotti

Manuela Masotti – Ecocerved Scarl

– metodologia e casistiche

11.15 – Testimonianze aziendali

Presentazione dei referenti territoriali testimonianza imprese partecipanti attività di consulenza diretta sottoprodotti

Giuliano Medri – ICEL scpa

12.15 – Conclusioni e saluti

Iscrizioni al link:

https://ecocerved-it.zoom.us/webinar/register/WN_4Av4G6RQRbu98BVcTyQYBg

Il webinar è organizzato e promosso dalla Camera di commercio della Basilicata, dalla Camera di commercio delle Marche, Unioncamere Campania, Unioncamere Emilia-Romagna, Unioncamere Lombardia, e Unioncamere Puglia nell’ambito del progetto Sostenibilità Ambientale a valere su Fondo di Perequazione 2019-2020 con il supporto tecnico di Ecocerved.