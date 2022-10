Il 4 ottobre è ripartita la stagione di incontri culturali al Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano Modenese. Per quest’anno i promotori della struttura, con il Comitato Fiorano in Festa e il patrocinio del Comune, propongono ancora un denso calendario di appuntamenti. Per cui, rispettando tutte le norme sanitarie, saranno proposte iniziative molto diverse con regolare periodicità, raggruppate in quattro macro rassegne. Tutti gli eventi, a offerta libera, si tengono presso il Centro in via Vittorio Veneto 94.

La rassegna sulla Storia del Cinema prende il via giovedì 20 ottobre, con incontri che indagheranno la storia della settima arte attraverso la musica. Andremo così a scoprire, attraverso immagini, racconti, proiezioni di stralci di film (con le colonne sonore suonate dal vivo) come la musica abbia valorizzato e reso famose determinate pellicole, divenute indimenticabili, rafforzando l’immedesimazione del pubblico con le emozioni dei personaggi. Si procederà dal film muto fino agli anni Sessanta. La seconda parte, dagli anni Settanta fino ai giorni nostri, sarà programmata con la prossima stagione 2023-24. Le date della rassegna, che avranno inizio sempre alle ore 20.45, sono le seguenti: