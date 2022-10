A un anno dal convegno “Terzo settore ed enti pubblici: insieme dopo la riforma”, sabato 29 ottobre a partire dalle 9 nel Castello di Formigine si terrà un nuovo incontro per fare il punto della situazione con esperti e associazioni.

Ad intervenire saranno il sindaco di Formigine Maria Costi, l’Assessore per Formigine Città Inclusiva Roberta Zanni, la Presidente di Confcooperative Toscana e Vicepresidente nazionale Confcooperative Claudia Fiaschi e Maria Cristina Fiandri, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

A seguire prenderanno la parola le associazioni, con le testimonianze di Fabio Giovanardi (Tutto Si Muove), Elena Iotti (San Gaetano) e Andrea Bellani (CSV Terre Estensi).

In conclusione della mattinata è previsto un dialogo tra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore.

“Questo incontro – commenta Roberta Zanni – è importante per evidenziare il cammino fatto in questo anno e per mettere in luce elementi di forza e di fragilità delle singole esperienze, potenzialità e difficoltà incontrati durante il lavoro”.