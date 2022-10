Stava svolgendo un’escursione con la famiglia quando, per una probabile disattenzione, ha messo male un piede, è scivolata e si è procurata un piccolo trauma alla testa. E’ successo stamane lungo il sentiero CAI 507 che da Casa Coppi porta a Foce Giovo (in territorio modenese nella zona di confine tra la regione Emilia-Romagna e Toscana).

La centrale del 118 ha attivato il Saer stazione Monte Cimone per cui sul posto è arrivata una squadra che, grazie al sentiero sterrato, è riuscita a raggiungere la malcapitata con i mezzi fuoristrada e prestare i primi soccorsi alla signora, una 55enne di Prato. La donna, sempre cosciente e collaborativa, è stata medicata e poi caricata sulla jeep per essere portata all’ambulanza di Fiumalbo che l’ha presa in carico per i controlli del caso. Sul posto presente anche il nucleo operativo SAGF dei Vigili del Fuoco di Abetone.