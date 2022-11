Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno torna a Scandiano la rassegna che affronta alcuni temi scientifici di grande attualità, come l’ambiente, il consumo delle risorse e del suolo, le energie rinnovabili, le ricerche spaziali, le fake news e la comunicazione, il clima… e lo fa con alcuni protagonisti davvero d’eccezione che nel mese di novembre proporranno tre sguardi diversi e molto interessanti sulla terra e sullo spazio.

“Si tratta della seconda edizione di una rassegna a cui teniamo molto – ha spiegato l’assessore alla città attiva Matteo Caffettani – perché affronta temi attualissimi con personaggi di primo piano dello scenario nazionale e perché rinverdisce la grande tradizione scientifica scandianese. Le vie della scienza scandianesi, celebrate anche da un percorso storico di quelli accessibili con i QR Code o dal sito web, proseguono nell’attualità quella che fu una grande missione, prima di tutto umana: sostenere e difendere le verità scientifiche e il valore di una cultura della scienza, educando in questo solco anche le nuove generazioni”.

Si parte martedì 8 novembre alle ore 21 in sala Casini con Luca Perri, astrofisico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ed astronomo dell’Osservatorio di Merate, del Planetario di Milano e del Planetario di Lecco, divulgatore scientifico su radio, televisioni, carta stampata, festival, social networks. Perri ha scelto per la sua serata il titolo “Astrobufale – Tutto ciò che sappiamo (ma non dovremmo sapere) sullo spazio”, per quello che sarà una sorta di quiz interattivo sulle bufale di carattere astrofisico e spaziale, per scoprire perché cadiamo nelle bufale e che la vera scienza è più affascinante di quella falsa.

Giovedì 24 novembre sarà la volta di Sara Segantin. Scrittrice, comunicatrice scientifica e alpinista, la Segantin ha realizzato numerosi progetti internazionali per la tutela del pianeta e la promozione del turismo ecocompatibile, è collaboratrice con Geo – Rai3 ed è una delle fondatrici di Fridays for Future in Italia e ambasciatrice della Mediterranean Sea Foundation. Nell’occasione presenterà la sua esperienza di attivista e l’ultimo suo libro “Non siamo eroi” sulla crisi climatica. L’incontro si terrà alle ore 21 in sala Casini.

Martedì 29 novembre alle ore 21 in Biblioteca Federico Taddia, autore televisivo, saggista, conduttore televisivo, giornalista, conduttore radiofonico e divulgatore scientifico italiano parlerà del suo libro “Nata in Via delle Cento Stelle. Gatti, biciclette e parolacce: tutta la galassia di Margherita Hack” nel quale ripercorre i tantissimi sogni che la Hack ha avuto nella sua lunga vita: dall’atletica, in cui sperava di conquistare una medaglia alle Olimpiadi, alla bicicletta fino alle stelle. Stelle scoperte a scuola un po’ per caso che le hanno illuminato il cammino fino ad arrivare alla guida dell’osservatorio astronomico di Trieste. Divenendo la prima direttrice donna in Italia.

La rassegna si concluderà il 7 dicembre con l’esibizione del Teatro dell’Orsa che porterà in scena, sempre in sala Casini alle 21, lo spettacolo teatrale “Saluti dalla Terra” con Bernardino Bonzani, Monica Morini, Lucia Donadio, Gaetano Nenna, Elia Bonzani.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Non serve la prenotazione.

Per informazioni Comune di Scandiano – Ufficio Cultura 0522/764258 cultura@comune.scandiano.re.it – www.comune.scandiano.re.it