Si intitola “VOCE: A film from inside”, e ha l’ambiziosa idea di aprire una finestra su realtà che meritano di essere conosciute. È la prima edizione di TedxFormigine, evento indipendente nato sotto l’egida del format di conferenze americano TED, che si terrà sabato 12 novembre.

A calcare il tappeto rosso, immancabile simbolo dell’evento d’oltreoceano, saranno otto professionisti di fama nazionale e internazionale, che si avvicenderanno sul palco dell’Auditorium Spira Mirabilis a partire dalle ore 15.00. Ogni speaker avrà una decina di minuti di tempo per raccontare uno spaccato di vita personale e professionale, come da regolamento TED: l’obiettivo è quello di diffondere cultura ed innescare riflessioni, declinate in vari campi del sapere.

Alle 16.30 ci sarà un coffee break di quindici minuti, per poi continuare con gli speaker rimanenti fino alle ore 18.00 circa. Al termine dell’evento è previsto un momento di convivialità con alcuni dei protagonisti di TedxFormigine, al quale saranno invitati a partecipare tutti i presenti.

Durante il pomeriggio, saranno snocciolati i più sentiti temi di attualità da esperti del settore. Si partirà dall’infertilità e dai falsi miti ad essa collegati con la Dottoressa Daniela Galliano, ginecologa direttrice del Centro IVI di Roma di Medicina Riproduttiva, che grazie alla sua esperienza racconterà come la disinformazione possa condurre a scelte e comportamenti inconsapevoli.

Parlerà poi Massimo Brandellero, Fondatore di The ID Factory, piattaforma digitale italiana sviluppata per permettere la tracciabilità di filiera e la digitalizzazione di grandi brand della moda. Oggetto del suo speech sarà la transparency, fondamentale nella sua collaborazione con marchi del calibro di Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Hugo Boss e molti altri.

L’attesissimo speaker che seguirà è la Professoressa Unimore Graziella Pellegrini, che parlerà di ricerca. Direttrice della Ricerca e Sviluppo di Holostem Terapie Avanzate, la Prof. Pellegrini si occupa da oltre trent’anni della biologia delle cellule staminali epiteliali, campo nel quale è diventata di riferimento nel panorama scientifico internazionale.

Sarà quindi il turno di Ilaria Parlanti, attivista, scrittrice e sceneggiatrice toscana, che con la sua disarmante consapevolezza parlerà di disabilità e rinascita, partendo dalla propria esperienza personale.

Si parlerà poi di ambiente, con Laura Zunica. Giurista di formazione alacremente impegnata nella sensibilizzazione sull’importanza di adottare stili di vita sostenibili, parlerà di come ogni gesto individuale possa fare la differenza ed avere un impatto positivo, ispirando al cambiamento.

Business e imprenditorialità saranno invece i temi principali di cui, a seguire, si occuperà Federico Palmieri, Amministratore delegato e fondatore di BizPlace, giovane e promettente società leader nel settore dell’innovazione che aiuta a crescere startup e PMI innovative alla ricerca di investimenti.

Non mancherà il tema della genitorialità e del lavoro di cura, grandi protagonisti di un mondo ancora ancorato a retaggi culturali, di cui parlerà Valeria Fioretta, podcaster, scrittrice e marketing manager.

Cecilia Roda, grande artista e illustratrice modenese, affronterà infine il tema dell’accettazione di sé e della crescita interiore veicolata dall’arte, e lo farà in maniera attiva, coinvolgendo direttamente il pubblico affinché ognuno possa rendersi protagonista delle sue parole.

Con il solo strumento della loro VOCE, tutti gli otto speaker parleranno con professionalità di un tema partendo dal loro vissuto: da qui il sottotitolo di TedxFormigine, “A film from inside”. Tra le righe dei loro speech il pubblico potrà trovare conoscenza, motivazione ispirazione, proprio come guardando un film al cinema. Con la sola differenza, che TedxFormigine parlerà di realtà.

I biglietti per partecipare all’evento sono acquistabili sul sito dedicato al link https://tedxformigine.com/, fino ad esaurimento. TedxFormigine è anche sui social: Facebook, Instagram, LinkedIn.

L’organizzazione dell’evento, patrocinato dal Comune di Formigine, è stata resa possibile grazie al contributo degli sponsor di TedxFormigine: Acetaia Leonardi, Moninga, OTB, Apple Promo, Hombre, Immobiliare Angelo.

Informazioni: Auditorium Spira Mirabilis di Formigine (MO), Via Pagani n. 25.

Sabato 12 novembre, ingresso a partire dalle ore 14.15 per controllo biglietti. Inizio evento ore 15.00.

Biglietti acquistabili sul sito dedicato https://tedxformigine.com/tickets/ al costo di 23 euro, fino ad esaurimento posti disponibili.