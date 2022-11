Domenica strana per lo Sporting Club Sassuolo che contro il TC Prato, nella quinta giornata del campionato nazionale di serie A1, non va oltre il pareggio.

In toscana i sassolesi hanno trovato un TC Prato molto motivato che già con i singolari si è portato avanti per 3 a 1 lasciando solamente a Dalla Valle, per sassuolo, il singolare giocato contro Parizzia Nicolas.

Lo Sporting Club Sassuolo però non ha mollato e vincendo i due doppi e portando a casa un punticino che fa molto comodo dato che nell’altro incontro valevole per la testa della classifica fra Genova e Messina, questi ultimi hanno avuto la peggio perdendo di brutta 5 a 1 e rimanendo fermi a 8 punti mentre lo Sporting si è portato sotto accorciando lo svantaggio portandosi a 6 punti in classifica.

Ora lo Sporting volerà a Messina, domenica prossima, per la sesta ed ultima giornata a girone a caccia della seconda posizione per schivare i play out.

Per la cronaca questi sono i risultati degli i contri

Singolari: Dalla Valle Enrico (Sassuolo) batte Parizzia Nicolas (Prato) 6/4 6/4; Horansky Filip (Prato) batte Masur Daniel (Sassuolo) 6/1 6/2, Baroni Nicolò (Prato) batte Bondioli Federico (Sassuolo) 6/2 6/1, Iannacone Federico (Prato) batte Ricci Mattia (Sassuolo) 6/1 6/3.

Doppi: Masur/Mazzoli (Sassuolo) battono Horansky/Baroni (Prato) 6/3 3/6 10/7, Dalla Valle/Bondioli (Sassuolo) battono Iannacone/Andaloro (Prato) 6/3 7/6.