ROMA (ITALPRESS) – La manovra è stata fatta “in modo coraggioso e giusto, quando si ha il coraggio di prendere scelte impopolari per una giustizia sociale è qualcosa di importante, lo facciamo e lo presentiamo in modo orgoglioso a tutti gli italiani e ai risparmiatori che hanno fiducia nell’Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa sulla legge di bilancio.

“Abbiamo fatto una scelta politica, abbiamo mantenuto quanto detto sul mantenimento di una linea di prudenza e responsabilità – ha aggiunto -. La prudenza talvolta implica coraggio, si aspettavano forse che facessimo un pò di follie e mi dispiace di aver deluso le aspettative”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).