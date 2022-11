Iren aderisce, per il secondo anno consecutivo, a 4 Weeks 4 Inclusion (4W4I), il principale progetto interaziendale in Italia in tema di sensibilizzazione sull’inclusione e sulla valorizzazione delle diversità.

Il Gruppo parteciperà con la tavola rotonda “Iren4STEM”, che verrà trasmessa in streaming sul sito ufficiale dell’iniziativa ( https://4w4i.it/ ) mercoledì 23 novembre alle 12. L’evento, realizzato in collaborazione con la Fondazione Libellula, sarà coordinato dalla giornalista Maria Cristina Origlia, e vedrà la partecipazione, per Iren, di Chiara Cervini, Responsabile Direzione del Personale, e Monica Lin, ingegnera che si occupa di sviluppo impianti energetici presso la centrale Iren di Moncalieri (TO) e, per l’Università degli Studi di Torino, di Viviana Patti, professoressa associata di Computer Science.

Il panel approfondirà il tema della partecipazione delle donne nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica): un’occasione per illustrare l’esperienza e le buone pratiche del Gruppo Iren dedicate a favorire l’ingresso delle donne in posizioni tecnico-manageriali, anche attraverso la testimonianza di una giovane ingegnera, per il raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere definiti dall’Agenda 2030.

Un impegno che vede una corrispondenza anche negli obiettivi del Piano industriale decennale del Gruppo, tra i quali quello di raggiungere il 30% di manager donne in azienda entro il 2030.

Promossa da TIM, con circa 300 partner, l’edizione 2022 della 4W4I proseguirà fino al 6 dicembre con un susseguirsi di interventi in streaming da parte delle aziende coinvolte per affrontare il tema della diversità e dell’inclusione attraverso dialoghi, eventi, ospiti al fine di evidenziare come questi elementi possano diventare veri e propri motori di sviluppo per le organizzazioni.

Tutti gli eventi inclusi nella 4W4I, compreso quello promosso da Iren, sono tramessi in streaming sul sito ufficiale; successivamente saranno messi a disposizione in rete nella sezione on demand del sito https://4w4i.it/.