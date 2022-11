Lo Sportello Informa giovani e Info lavoro Il Posto Giusto, Servizio rivolto ai giovani dell’Unione Colline Matildiche è pronto a dare il via al primo degli incontri del ciclo “Una voce in capitolo”, progetto di valorizzazione dei giovani del territorio, appassionati di argomenti attuali, che hanno voglia di raccontare la loro visione del mondo in ambito cultura, ambiente, comunicazione, scienza, arte.

Venerdi 30 novembre, alle ore 18, sarà il turno di Federico Caraffi giovane studente di Vezzano sul Crostolo, attivista ambientale, che parlerà di Climate anxiety = ansia da crisi climatica e come trasformarla in azioni concrete che possano generare cambiamento

L’incontro si svolgerà in presenza alla Sala Civica del Comune di Vezzano sul Crostolo (Piazza della Libertà). Per maggiori informazioni contattare il numero 328 8896333