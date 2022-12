Va in scena a Modena al Teatro Comunale Pavarotti – Freni, giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 20.30 la prima edizione del Butterfly Gala, evento musicale a scopo benefico voluto da Eleonora Buratto e realizzato in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica Italiana e il patrocinio del Comune di Modena a favore di Debra Südtirol – Alto Adige, onlus impegnata a sostegno dei bambini affetti da epidermolisi bollosa, i “bambini farfalla”, e delle loro famiglie. Sul palco del Teatro Comunale, Eleonora Buratto assieme alla Filarmonica Italiana diretta da Aldo Sisillo spazierà tra le arie più amate del suo vasto repertorio elettivo, da Gioachino Rossini a Gaetano Donizetti, a Giuseppe Verdi, a Giacomo Puccini.

Da tempo partecipe delle problematiche dei cosiddetti “bambini farfalla” Eleonora Buratto, dal 2015 Ambasciatrice della musica di Debra Südtirol – Alto Adige afferma: “Sono onorata di utilizzare la mia immagine, la mia voce e il mio tempo libero per far conoscere attraverso la musica la causa e le storie di questi bambini, delle loro straordinarie famiglie, di chi promuove la ricerca e di chi sostiene e coadiuva l’impegno delle famiglie e della scienza, con l’ambizione di prolungare le aspettative di vita dei giovani pazienti”.

Questa è la prima edizione di un evento che si terrà con cadenza annuale. Ho voluto farlo in una città che significa molto per gli ammalati di epidermolisi bollosa e molto anche per me, perché Modena è la città dove sono nati due dei miti operistici più amati di sempre, Luciano Pavarotti, di cui sono stata allieva e Mirella Freni ed ho potuto farlo grazie alla sensibilità del direttore artistico del Teatro Comunale, Aldo Sisillo, protagonista assieme all’Orchestra Filarmonica Italiana e a me della serata.

Mi rivolgo quindi alla comunità musicale e sociale modenese, che il patrocinio del Comune di Modena ben rappresenta, e italiana, tutta, con un invito ad aderire all’evento, sostenendo così il lavoro della onlus Debra Südtirol – Alto Adige, ma non solo: valorizzando il contributo di tutti gli attori impegnati ogni giorno a migliorare la qualità e le speranze di vita dei “bambini farfalla”.

L’epidermolisi bollosa

L’epidermolisi bollosa rende la vita dei pazienti molto faticosa e dolorosa e, in alcune forme, porta ad un’aspettativa di vita assai ridotta. La pelle dei “bambini farfalla” è fragile e vulnerabile come le ali di una farfalla, e così le mucose e gli organi interni. Per le persone affette da epidermolisi bollosa, le più semplici attività quotidiane sono accompagnate da dolori: camminare, mangiare, muoversi, sono grandi sfide. In Italia i casi di epidermolisi bollosa sono circa 1.000, in tutta l’Europa 30.000. Considerata l’esiguità dei numeri, l’epidermolisi bollosa rientra nel gruppo delle Malattia rare a livello mondiale, ma a tutt’oggi non esistono cure universalmente diffuse e accessibili a tutti per il suo trattamento.

Debra

Il primo gruppo Debra è stato fondato nel Regno Unito nel 1978. Da allora Debra è cresciuta in modo significativo ed è ora di portata internazionale. Negli ultimi 40 anni sono sorti quasi 50 gruppi nazionali in tutto il mondo, tutti impegnati a migliorare nei rispettivi paesi la vita di coloro che convivono con l’epidermolisi bollosa. Debra Europe è stata fondata nel 1992 per fungere da organo centrale di una rete internazionale composta da altre Debra. L’organizzazione è successivamente diventata Debra International per riflettere la sempre crescente portata internazionale dei suoi membri. Debra Südtirol – Alto Adige fa parte del Gruppo Malattie Rare della Federazione per il Sociale e la Sanità ed è membro del Centro Servizi per il Volontariato. Fa anche parte del gruppo di esperti che fornisce consulenza all’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) riguardo i dispositivi medici per l’epidermolisi bollosa.

Biglietteria

I biglietti per il concerto sono in vendita a partire da sabato 3 dicembre su vivaticket.com , al prezzo intero di € 25 ciascuno, oltre al costo della prevendita online.

L’acquisto di biglietti alla biglietteria del Teatro Comunale Pavarotti-Freni potrà avvenire a partire da giovedì 15 dicembre, al prezzo intero di € 25 e, per gli under 27, al prezzo ridotto di € 10.

Per i gruppi di minimo 10 persone è prevista una speciale tariffa a € 20 a persona con acquisto in biglietteria o telefonico, per info 059 203 3010, nei giorni e orari di apertura.

Eleonora Buratto è tra i soprani più acclamati del mondo.

Ha iniziato la carriera nel 2009 come Creusa in Demofoonte sotto la direzione di Riccardo Muti che, in seguito, l’ha voluta in I Due Figaro di Mercadante, Don Pasquale, Simon Boccanegra, Falstaff, Nozze di Figaro, Così fan tutte e Aida. Dal 2015, cantando come Corinna ne Il Viaggio a Reims alla Dutch National Opera, la sua carriera internazionale si è ulteriormente sviluppata. Oggi il suo repertorio comprende ruoli distintivi come Mimì, Liù, Micaela, Contessa di Almaviva, Donna Anna, Luisa Miller, Elettra (Idomeneo), Elvira (Ernani), collaborando con direttori come Currentzis, Mehta, Mariotti, Dudamel, Pappano, Gatti, Chailly e Nézet-Séguin.

Tra i debutti più recenti: Fiordiligi, Anaï, Desdemona nell’Otello di Verdi e di Rossini, Aida, Madama Butterfly, Anna Bolena e Elisabetta (Don Carlo). Tra gli impegni prossimi spicca il debutto come Antonia/Stella (Les Contes d’Hoffman) al Teatro alla Scala e la sua prima Madama Butterfly in Europa, al Teatro dell’Opera di Roma.

Le è stato recentemente assegnato il prestigioso Premio Abbiati dell’Associazione Nazionale dei Critici Musicali come “Miglior Cantante 2021”.

Aldo Sisillo, direttore d’orchestra e compositore, è direttore artistico della Fondazione Teatro Comunale di Modena.

È regolarmente invitato in qualità di direttore ospite da istituzioni sinfoniche italiane ed estere, oltre che a dirigere produzioni liriche nei maggiori teatri italiani. È tra gli interpreti di musica contemporanea più impegnati, dirigendo molte prime assolute per il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Nuove Forme Sonore, Estate Chigiana, Festival Angelica di Bologna, Holland Festival.

Ha inciso per Fonit Cetra, Naxos e Hermitage e registrato numerosi concerti per la RAI.

Ha inoltre composto musiche di scena per spettacoli teatrali, affiancando anche questa attività a quella di organizzatore e direttore artistico. È stato fondatore e direttore dell’Orchestra Sinfonica Giovanile dell’Emilia-Romagna e successivamente coordinatore artistico e didattico dei corsi di formazione per orchestra della Fondazione Arturo Toscanini. Ha curato cicli di trasmissioni radiofoniche per la RAI sulla storia del flauto e su Ottorino Respighi. È stato segretario artistico presso il Teatro Comunale di Bologna e dal 2005 è direttore artistico del Festival delle Nazioni di Città di Castello.

L’Orchestra Filarmonica Italiana esprime oggi una significativa presenza nei maggiori enti lirici e teatri nazionali e in manifestazioni musicali trasmesse dalla RAI, dalla Rete Vaticana ma anche in mondovisione.

L’OFI è caratterizzata da un vasto repertorio che include non solo proposte melodrammatiche, sinfoniche, cameristiche e coreutiche, ma anche produzioni meno mainstream e più contemporanee. La produzione sinfonica e lirica vantata da OFI è assai corposa e comprende sia il repertorio italiano più conosciuto, sia quello meno consueto o esecuzioni di titoli contemporanei, anche in prima mondiale. L’OFI ha inciso numerosi titoli inusuali e prestigiosi, tra cui sei titoli di opere buffe settecentesche fino a quel momento cadute nell’oblio. E così, accanto ad opere come Aida, Falstaff, Il Trovatore, Le Nozze di Figaro, Il Flauto Magico, Carmen e La Gazza Ladra, solo per citarne alcune, spiccano composizioni come Il Cavaliere dell’Intelletto di Franco Battiato.

L’OFI collabora con direttori e interpreti di prestigio mondiale. Dal 2021 ha iniziato una residenza artistica presso il Teatro degli Arcimboldi di Milano.