Continuano sempre in maniera molto partecipata, gli appuntamenti del Centro culturale Vittorio Veneto, situato in via Vittorio Veneto 94 a Fiorano Modenese. Il prossimo evento è tra quelli più attesi dell’anno, e fa parte della nota rassegna “Concerti al Centro”, fiore all’occhiello della vasta programmazione.

Mercoledì 7 dicembre, alle ore 20.45, arriva quindi il tradizionale Concerto di Natale, che vedrà la partecipazione del tenore di fama internazionale Giorgio Casciarri e della soprano Sara Cervasio, accompagnati da Gentjan Llukaci e Elena Drounjenkova, che faranno rivivere attimi di grandissima emozione. La serata sarà di fatto un omaggio allo straordinario Giacomo Puccini, ed è organizzata con la collaborazione del Comitato Fiorano in Festa e il patrocinio del Comune.