Entra nel vivo il ‘Dicembre 2022 a Fiorano Modenese’, con tante occasioni per lo shopping natalizio, domani, giovedì 8 dicembre, con il mercato straordinario in piazza Salvo d’Acquisto dalle 7.30 alle 13.00. Alle ore 11.00 presso il Circolo Nuraghe presentazione del libro “Scritti e poesie di Augusto Amici. Il maestro di Fiorano”, a cura di Alberto Venturi.

L’8 dicembre apre anche il Museo del presepe etnico di Spezzano (via Pio Donati, 26), dove sarà possibile vedere 800 presepi provenienti da tutto il mondo. Il museo, gestito dall’associazione ‘Ferruccio Giuliani – Il sogno del presepe’ sarà aperto gratuitamente dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 anche domenica 11 dicembre.

Al tramonto, in piazza Ciro Menotti accensione delle luminarie che osserveranno orari ridotti contro il caro energia

Sabato 10 dicembre, dalle 10.30, alla ludoteca comunale, presso il BLA, laboratorio di Natale per bambini dai 4 ai anni, prenotazione obbligatoria.

A Spezzano, dalle 10 alle 17, il mercatino natalizio dell’arte e dell’ingegno in piazza Falcone e Borsellino offrirà occasioni per regali e solidarietà con le associazioni del territorio, ci si potrà ristorare allo stand gastronomico del Gruppo Alpini di Fiorano e dalle 15 tante animazioni per bambini: un volo virtuale sui tetti con la slitta di Babbo Natale che aspetterà tutti per un selfie, trucca-bimbi, laboratori e bolle giganti, a cura dell’associazione Fiera di San Rocco. In piazza sarà anche possibile provare la glicemia.

Per permettere lo svolgimento delle iniziative in sicurezza, dalle ore 8.30 alle ore 19 è prevista la chiusura totale al traffico, con divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e veicoli dei residenti, in via Statale, tra la rotatorie con via Sette Fratelli Cervi, via Matteotti, via A. Cervi e via Nirano I tronco.

Alle ore 17 presso Circolo Nuraghe, a Villa Cuoghi, Giornata della Poesia con i poeti: Luca Medelina (lingua sarda), Renato Borghi (dialetto emiliano), Gino Cabano (dialetto ligure), Federico Carrera (lingua italiana). La lettura delle poesie sarà intercalata da un accompagnamento musicale e si concluderà con un buffet di prodotti sardi.

Domenica 11 dicembre in piazza Ciro Menotti a Fiorano dalle ore 9.00 alle 18, mercatino dell’arte e dell’ingegno e stand gastronomici, in collaborazione con le associazioni del territorio (Slow Art – Gulliver Cooperativa sociale onlus, Traumi cranici Reggio e Modena,

Genitori scuola Coccapani, ACAT, Circolo Oasi, G.S.Spezzano-Castelvetro, Fruttuosa serendipità e AAOO Vivai), organizzazione Comitato ‘Fiorano in Festa’.

Alle ore 10.30 è in programma l’inaugurazione del nuovo Centro di Fiorano riqualificato: ritrovo in via Vittorio Veneto, angolo via Gramsci e taglio del nastro in piazza Ciro Menotti. Nel pomeriggio, alle 15, concerto di Flacoleo y su Banda a cura dell’associazione Dimondi Clown.

Via Vittorio Veneto sarà chiusa con divieto di transito, eccetto veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso, dall’incrocio con via del Santuario e via Gramsci fino all’incrocio con via Marconi e via Statale ovest, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di domenica 11 dicembre.

Sempre domenica 11 dicembre alle ore 16 inaugurazione della mostra di pittura ‘E’ Natale’, presso la Casa delle Arti Villa Guastalla, a cura dell’associazione Arte e Cultura, visitabile fino al 6 gennaio 2023. Alle ore 16.30, presso il BLA, narrazione ‘Giacomino sulle tracce di Babbo Natale’ a cura di Zaro Teatro per bambini da 3 a 8 anni, prenotazione in biblioteca.

Alle 16.30, presso Villa Cuoghi, il ‘Tè delle 5’, con la presentazione del libro di Orazio Giannone “L’amore va oltre” e scambio di auguri con panettone, a cura dell’associazione INArte. E per finire alle 17, sempre presso Villa Cuoghi, presentazione del libro ‘La figlia di Dio’ di Claudio Lacava, a cura dell’associazione Amici della musica Nino Rota.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Fiorano Modenese e su www.fioranoturismo.it. In caso di maltempo potrà subire variazioni.