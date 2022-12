Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 dicembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o di Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana.