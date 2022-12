Il 18 dicembre a Fiorano Modenese sono in programma importanti appuntamenti per tutta la comunità fioranese: alle ore 9.45 l’Amministrazione comunale inaugura il nuovo centro di Fiorano riqualificato, mentre alle 11.00, al teatro Astoria ci sarà la presentazione del tradizionale libro natalizio ‘Mi ritorna in mente’, giunto al nono volume, anticipata da un momento di ricordo del sindaco Roberto Giovani, ad un anno dalla morte. Organizzazione a cura del Comitato ‘Fiorano in Festa’.

Il ritrovo per l’inaugurazione del Centro sarà alle ore 9.45 in via Vittorio Veneto, angolo via Gramsci, di là ci si dirigerà in piazza Ciro Menotti per il taglio del nastro, con accompagnamento della banda Flos Frugi.

Sarà presente l’architetto Alessandro Caronia, progettista della riqualificazione, che illustrerà i motivi ispiratori e il significato del progetto, che ha migliorato la qualità urbana degli spazi, l’accessibilità e la sicurezza. L’intervento, oltre all’impiego di materiali di pregio, realizza un disegno architettonico che valorizza l’aspetto estetico ed è funzionale al transito ciclo-pedonale, con eliminazione delle barriere architettoniche.

Dalle ore 10.30 Allison truccabimbi e Mago Ghiro e performance del Faith Gospel Choir.

Alle ore 11.00, presso il teatro Astoria, presentazione del nono volume del libro tanto gradito ai fioranesi ‘Mi ritorna in mente’, che l’Amministrazione propone ogni anno.

Sul palco l’autore, Luigi Giuliani, racconterà le memorie del territorio di Fiorano Modenese. Il libro contiene racconti di Natale Amici, raccolti e trascritti da Luciano Callegari ed è realizzato dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Lapam Confartigianato, Club Amici di Fiorano, Gefi, Fattore P, Sign Italy.

La presentazione del volume sarà preceduta da un momento dedicato al ricordo dell’ex sindaco Roberto Giovani, a un anno dalla morte, curato dal giornalista Alberto Venturi in dialogo con il sindaco Francesco Tosi. Al termine consegna di una targa di riconoscenza alla figlia dell’ex sindaco.

Dal mattino e per tutta la giornata, piazza Ciro Menotti ospiterà bancarelle e stand gastronomici a cura di associazioni locali (Camper Club, Slow Art, Gulliver Cooperativa sociale onlus, GS Spezzano-Castelvetro, Traumi cranici Reggio e Modena, Africa nel cuore, AVIS, Camper Club, Il Melograno con AAOO Vivai).

Nel pomeriggio, alle 15.00, ‘Natale Free-power’, giochi in piazza per bambini e ragazzi, a cura del Gruppo Babele della parrocchia di Fiorano.