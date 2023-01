Si chiude l’8 gennaio, con un appuntamento dedicato alla medicina “personalizzata” la rassegna “Domeniche in Scienza” promossa dal Comune di Carpi e curata di Alfonso Cornia.

L’ospite dell’appuntamento di domenica nell’auditorium della biblioteca “Loria” è la biologa Alessia Ciarrocchi, coordinatrice del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia.

L’incontro, dal titolo “Medicina personalizzata o medicina di precisione?”, sarà l’occasione per approfondire la conoscenza su come la capacità di studiare e comprendere le differenze genetiche e molecolari fra gli individui abbia reso la medicina personalizzata un obiettivo possibile. Insieme alla dottoressa Ciarrocchi, si cercherà di capire come la medicina possa essere personalizzata senza per forza essere di precisione e come la conoscenza del genoma contribuisca a questo processo.

Inizio: ore 18, ingresso gratuito e libero, fino a esaurimento posti.