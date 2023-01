Nuovo anno, stesse buone abitudini: l’8 gennaio tornano le “Domeniche INCarpi”, l’iniziativa con cui, la prima domenica del mese, gli Istituti culturali comunali propongono aperture straordinarie e iniziative per tutti i gusti e tutte le età.

MUSEI – Come tradizione, ingresso gratuito dalle ore 10 alle 18. All’interno sono visitabili ben tre mostre: “Solo la maglia – La tradizione tessile a Carpi nelle fotografie di Ferdinando Scianna” (con visita guidata alle ore 16), “L’eterno ritorno – Al di là del bene e del male” e “La XX Biennale della Xilografia”. Per la visita guidata alla mostra di Scianna ci sono ancora gli ultimi posti disponibili (prenotazione obbligatoria sul sito: www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/museipalazzopio-visiteguidate).

BAMBINI E RAGAZZI – Aperture straordinarie (dalle 15 alle 19) anche per la ludoteca “Il Castello dei Ragazzi” e per la biblioteca “Il falco magico” che, dalle 15:30, propone “Ricomincio dal 2023”, l’ultimo appuntamento della rassegna natalizia che vedrà i bambini impegnati nella realizzazione del tradizionale calendario da personalizzare con foto, immagini e decorazioni. Partecipazione libera senza obbligo di prenotazione.

BIBLIOTECA – Apertura straordinaria della biblioteca multimediale “Loria”, dalle ore 15 alle 19. Alle ore 18, con ingresso gratuito, in Auditorium è previsto l’incontro con la biologa Alessia Ciarrocchi sul tema “Medicina personalizzata o medicina di previsione? Come lo studio del genoma ha cambiato l’approccio e la gestione del paziente”: si tratta dell’appuntamento conclusivo della rassegna “Domeniche in Scienza” curata da Alfonso Cornia.