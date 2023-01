Dal 10 al 15 gennaio 2023 debutta al Teatro Arena del Sole Il ritorno alla casa del padre di Paolo Billi per il consueto appuntamento con la Compagnia del Pratello: in scena otto ragazzi in carico ai Servizi di Giustizia minorile: Mouad, Ralph, Elhadji, Ervisi, Hamed, Hamza, Lorenzo e Rayen, insieme a tre studentesse del Liceo Laura Bassi e ad alcuni giovani attori.

“Sono tornato, ho attraversato l’ingresso e mi guardo intorno”; questo è l’incipit del racconto di Kafka Ritorno e l’incipit dello spettacolo che compone alcuni echi da I fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij e dalla parabola lucana del Figliol prodigo. Tutto accade nel sogno di una notte: tre fratelli si ritrovano a festeggiare la memoria di un padre, tanto simile quanto diverso da loro, perché trasformato dall’esperienza del perdono. La casa del padre si rivela allora un luogo di ricordi frammentati, di sfide e di sudori.

La pièce rappresenta la tappa conclusiva di un lungo percorso cominciato nel 2018 che, prima esplorando il tema padri e figli, poi, nel 2022, quello del Perdono, ha affrontato, scrive il regista, la paternità da tante prospettive per lo più dolorose: padri adulti che si guardano allo specchio; donne che si interrogano come figlie; ragazze difronte allo smarrimento dei padri; padri che non lasciano alcuna eredità da tradire ai figli; le orme dei figli che disegnano vie; il padre che riabbraccia e perdona il figlio senza nulla chiedere. E infine i figli che tornano alla casa del padre. Ma è tutto un sogno? Il padre sta in mezzo a noi, aspetta sorridente il ritorno: l’eredità non l’ha lasciata, l’ha divisa in vita, liberandosi così dalla morte.

La scenografia di Irene Ferrari, è stata realizzata durante una laboratorio con i ragazzi dell’Area Penale Esterna.

Il ritorno alla casa del Padre s’inserisce nel progetto Stanze di Teatro Carcere del Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, che vede per il triennio 2022-2024 sette registi impegnati in sette carceri della regione – Forlì, Ferrara, Modena, Castelfranco Emilia, Ravenna, Parma, Bologna, Reggio Emilia – e presso i Servizi di Giustizia Minorile, sul tema Miti e utopie: errare, perdono, comunità.

Il progetto regionale di Teatro Carcere è reso possibile dal Protocollo d’intesa sull’attività di Teatro in Carcere firmato tra Regione Emilia-Romagna (Assessorati Regionali alla Cultura, Welfare, Formazione), Provveditorato regionale Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche, Centro Giustizia Minorile Emilia-Romagna e Marche e Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, rinnovato nel 2022, dal contributo della Regione Emilia Romagna (legge 13) e dai fondi 8×1000 della Chiesa Valdese.

Il ventennale progetto del Teatro del Pratello con i minori in carico ai Servizi di Giustizia è realizzato nell’ambito delle attività in Convenzione con il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna ed è sostenuto dal Centro Giustizia Minorile Emilia-Romagna e Marche, della Regione Emilia-Romagna, dalla Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna e dalla Fondazione Carisbo.

Il Teatro del Pratello è una cooperativa sociale nata nel 2007 con l’intento di sviluppare e consolidare il progetto teatrale avviato nel 1998 dall’associazione Bloom Culture Teatri presso l’Istituto Penale Minorile di Bologna. Da allora il Teatro del Pratello, con la direzione di Paolo Billi, porta avanti progetti teatrali anche in altri contesti di conflittualità e fragilità sociale, tra i quali la Casa Circondariale di Bologna, dove opera alla Sezione Femminile, e l’Istituto Penale Minorile di Pontremoli (MS). Cura progetti di promozione della legalità rivolti alle Scuole Superiori, e progetti di teatro civile che coinvolgono attivamente la cittadinanza, tra i quali il progetto VOCI, che da dieci anni presenta uno spettacolo per il 25 aprile.

Dal 2016 ha la propria sede al PraT Teatri Comunità, negli storici locali dell’ex Pavese di Via del Pratello 53. È tra i soci fondatori del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna e dell’Associazione Nazionale Teatri e Giustizia Minorile.

Il ritorno alla casa del padre con la Compagnia del Pratello (Mouad, Ralph, Elhadji, Ervisi, Hamed, Hamza, Lorenzo, Rayen) con le studentesse del Liceo Laura Bassi Lara Mazzini, Teresa Palma, Irene Scialdone e la partecipazione di Alessandro Borsoi, Edoardo Chiartelli, Anselmo Manta. Drammaturgia e regia Paolo Billi. Aiuto regia Elvio Pereira De Assunçao e Maddalena Pasini. Scene Irene Ferrari, realizzate nei laboratori con i ragazzi in carico all’Ufficio Servizio Sociale Minorenni. Luci Flavio Bertozzi. Tecnico Antonio Bianco, con l’aiuto di Viviana Venga. Organizzazione Amaranta Capelli, Foto di Veronica Billi. Tirocini Chiara Riberti, Ilenia Pinna, Marco Brosco.

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44 – Bologna

Prezzi dei biglietti: da 7 € a 15 € esclusa prevendita Biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00 – Tel. 051 2910910 – biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com