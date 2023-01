Nelle scorse settimane sono state recapitate ai cittadini fioranesi, titolari di una posizione TARI, le lettere informative sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, che sarà attuato gradualmente a partire dal mese di gennaio nel Comune di Fiorano Modenese e a seguire negli altri comuni di pianura del Distretto ceramico.

La lettera recapitata contiene, oltre a informazioni sulle nuove modalità di raccolta e FAQ (domande più frequenti), le indicazioni per il ritiro del kit necessario per utilizzare il nuovo sistema. In particolare nell’allegato alla lettera è indicata data, fascia oraria e luogo dell’appuntamento personale per il ritiro del materiale. Allo scopo sono stati allestiti due sportelli Casa Smeraldo: uno presso Casa Corsini e uno presso il primo piano a Palazzo Astoria. Si raccomanda di leggere con attenzione la lettera e gli allegati.

E’ possibile presentarsi anche in un giorno, diverso da quello fissato per il ritiro del kit in Casa Smeraldo, tuttavia chi si presenta nel giorno indicato sarà servito prioritariamente rispetto ad altri.

Il kit per la raccolta verrà consegnato al titolare del contratto TARI oppure ad un’altra persona delegata che presenti apposito modulo compilato, copia del documento del delegante e documento d’identità del delegato. Il modulo di delega è stato inviato insieme alla lettera, ma è anche disponibile sul sito di Hera, www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune e selezionando il Comune di Fiorano Modenese.

Chi non ha ricevuto la lettera con l’invito al ritiro del kit e non appartiene a categorie fragili è invitato ad accertarsi di essere titolare di una posizione Tari attiva. E’ possibile fare una verifica presso l’ufficio Tari ICA che si trova al pianoterra del Municipio, in piazza Ciro Menotti 1, negli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00, oppure recandosi alla Casa Smeraldo negli orari di apertura. Per iscriversi alla TARI occorre fissare un appuntamento con lo stesso ufficio chiamando il numero 0536 833269 o inviando mail a tari.fioranomodenese@icatributi.it.

Nel kit sono contenuti la Carta Smeraldo, ossia la tessera Hera per i servizi ambientali che serve per aprire i cassonetti dell’indifferenziato su strada, i sacchi per raccolta a domicilio di carta e plastica/lattine, bidoncino areato sotto-lavello, il calendario e la guida relativi alla nuova raccolta differenziata. Per gli utenti del forese e delle zone artigianali e industriali (ZAI), che avranno il sistema ‘integrale’ e saranno serviti dal porta a porta anche per le altre tipologie di rifiuto, il kit conterrà anche i contenitori per la raccolta individuale del rifiuto indifferenziato, del vetro e dell’organico.

Hera è a disposizione per consegnare direttamente il kit a domicilio alle persone fragili. Si potrà concordare l’appuntamento contattando il Servizio Clienti al numero 800 999 500.

Dal 9 gennaio al 5 febbraio 2023 gli orari di apertura di Casa Smeraldo saranno: presso Casa Corsini a Spezzano, il lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 10.30 alle 19.30, mercoledì e sabato dalle 8.00 alle 15.00; presso Palazzo Astoria in centro a Fiorano (ingresso da piazzetta Martiri Partigiani Fioranesi), dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, sabato dalle 8.00 alle 15.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00.

Per tutte le informazioni e anche per segnalazione di bisogni particolari relativi a negozi, attività commerciali, artigianali, industriali o altre utenze diverse da cittadini/famiglie o per condomini è disponibile il Servizio Clienti di Hera al numero verde 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività) attivo dal lunedì al venerdì 8-22, sabato 8-18.

E’ possibile trovare informazioni, FAQ e vari materiali tradotti in diverse lingue sul sito www.gruppohera.it

Per domande e chiarimenti mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 20.30, presso il Centro culturale di Via Vittorio Veneto, al civico 94 in centro a Fiorano è in programma il secondo incontro pubblico di presentazione ai cittadini fioranesi del nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Sarà possibile seguire l’incontro anche in diretta online alla sezione “La raccolta nel tuo Comune” sul sito www.gruppohera.it.