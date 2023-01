La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, riprende a gennaio con sei spettacoli che ci accompagneranno fino a marzo 2023. Classici e novità dalla scena contemporanea italiana, produzioni nuove e storiche di Corte Ospitale, per una proposta variegata che restituisce il presente attraverso il teatro.

Il sipario si alza l’11 gennaio con Il malato immaginario – l’ultimo viaggio, della compagnia Stivalaccio Teatro, un brillante adattamento del classico di Molière, soggetto originale e regia Marco Zoppello, con Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Marco Zoppello, produzione StivalaccioTeatro, Teatro Stabile del Veneto.

Biglietteria

Biglietto intero € 14; ridotto socio coop/arci/over 65 /docenti /Utl € 12; ridotto under 25/ studenti universitari/Carta Giovani Nazionale € 10. Abbonamento Smart € 50 valido per tutti gli spettacoli da gennaio a marzo 2023. WOW Pacchetto 2 spettacoli: con l’acquisto di un biglietto intero per uno spettacolo, il secondo è al costo di 5 euro. Si ha inoltre la possibilità di entrare in contatto con il mondo delle residenze artistiche della Corte Ospitale, in un incontro aperto con una compagnia che verrà proposto nel corso della stagione.

La biglietteria del teatro è aperta ogni sera di spettacolo a partire dalle ore 19.

Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 tel. 0522621133, via email biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077. Biglietti e abbonamenti disponibili su www.vivaticket.it

Gli spettacoli inizieranno alle ore 20.

Programma completo e tutte le informazioni sul sito www.corteospitale.org