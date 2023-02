Si intitola “Vorrei partire ma…” l’incontro che si svolgerà alle ore 18 del 15 febbraio all’Informagiovani di via Morandi 9 ad Albinea. L’iniziativa rientra nel progetto “Una voce in capitolo” in cui il servizio Informagiovani-Infolavoro dell’Unione Colline Matildiche dà la parola ai giovani e agli appassionati di argomenti attuali, che hanno voglia di raccontare la loro visione del mondo in ambito cultura, ambiente, comunicazione, scienza, arte e viaggi.

Ospite di questo appuntamento sarà Maria Strumendo, nata a Sydney, che vive ad Albinea e lavora a Milano. Maria racconterà la sua esperienza di “exchenge student” e cosa l’abbia portata a credere in un sogno, a mettere in discussione le proprie certezze, ad affrontare le difficoltà senza rinunciare ad aprirsi al mondo.

L’ingresso è libero. Per informazioni contattare il numero 3492572512 o scrivere a informagiovani@collinematildiche.it