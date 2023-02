“La Regione intervenga per dare un aiuto concreto a cittadini e imprese per continuare ad accedere al Superbonus 110% a fronte delle difficoltà ad ottenere la cessione del credito emerse negli ultimi mesi”. La consigliera regionale Giulia Pigoni, segretaria di Azione Emilia-Romagna, ha presentato ieri un question time in materia.

“Pur considerando il Superbonus 110% una misura non progressiva e con effetti dal punto di vista di energy saving limitati – spiega Pigoni – è necessaria un’azione che affronti la problematica riguardante la cessione del credito per tutelare i cittadini e il settore edilizio imprenditoriale che ha investito, favorirne la competitività per potenziare il sistema nel suo complesso e superare le difficoltà causate dalla congiuntura economica del momento”.

Secondo un recente studio di Cna ammontano a oltre 5 miliardi di euro i crediti fermi nei cassetti fiscali, situazione che negli ultimi mesi si è aggravata in modo consistente con quasi 50.000 imprese coinvolte nello smaltimento di questi crediti. Un blocco che sta provocando impatti pesanti su tutta la filiera dell’edilizia.

La maxi-detrazione potrebbe inoltre subire ulteriori modifiche: in particolare, si starebbe delineando l’ipotesi per Regioni, Province e Comuni di acquistare i crediti fiscali. Alcune Regioni fra le quali la Campania, Sardegna e Piemonte stanno già valutando ipotesi di interventi al fine di affrontare la problematica per aiutare cittadini e imprese.

La risposta della Giunta regionale è attesa per la prossima settimana.