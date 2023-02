Lunedì 13 febbraio verrà attivato il porta a porta per plastica e carta anche nell’ultimo lotto di vie della zona residenziale del territorio di Fiorano Modenese. Si completa così la prima fase del processo di entrata a regime delle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, che riguarderà gradualmente tutti i comuni di pianura dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

In questi giorni operatori della cooperativa La Lumaca, per conto di Hera, stanno contattando tutti i titolari di posizione TARI che non si sono presentati alla Casa Smeraldo per ritirare il kit necessario per provvedere alla nuova raccolta differenziata.

Gli operatori con la pettorina di Hera si recheranno presso le abitazioni per la consegna dei materiali a domicilio. Qualora non trovino nessuno in casa, dopo due tentativi, lasceranno nella cassetta della posta una comunicazione con l’invito a recarsi presso la stazione ecologica Riciclandia, in via Canaletto n. 40 a Spezzano, per il ritiro del kit.

Nell’ultima zona, come accaduto per le altre, Hera comincerà a raccogliere i sacchi di carta e plastica con il modello porta a porta, seguendo le periodicità indicate nel calendario che è stato distribuito a famiglie e imprese della zona.

Contemporaneamente, inizierà la progressiva rimozione dei cassonetti su strada dedicati a carta e plastica e la sostituzione di quelli per l’indifferenziata con i nuovi contenitori informatizzati, per cui, nel prossimo futuro, sarà necessaria la Carta Smeraldo. Hera avvierà anche una operazione di razionalizzazione delle postazioni di raccolta su strada, conforme alle indicazioni di Atersir in fase di gara.

I nuovi cassonetti dell’indifferenziata non richiederanno subito la tessera, resteranno aperti per qualche giorno e sarà sufficiente depositare il proprio sacchetto – con la cautela di inserire buste della dimensione di quelle per la spesa – e azionare il pedale.

Quando i cassonetti saranno chiusi, per poter usufruire correttamente dei servizi di prossima attivazione, i cittadini dovranno avere la Carta Smeraldo.

Ricordiamo che è possibile creare la carte smeraldo virtuali (il codice a barre necessario per questa operazione è stato consegnato al ritiro del kit) all’app il Rifiutologo. In questo modo, per aprire i cassonetti dell’indifferenziata si potrà semplicemente avvicinare il telefono al display posto sopra al contenitore, come fosse una tessera. Questa operazione è disponibile solo su cellulari con sistema Android.

Qualora si registrassero problemi, errori o malfunzionamenti nella procedura di caricamento, è possibile contattare il Servizio Clienti di Hera al numero verde 800999500

Le ultime vie attivate da lunedì 13 febbraio saranno: Piazza Alcide De Gasperi, Piazza Benedetto Franchini, Piazza Ciro Menotti, Piazza Dei Ciliegi, Piazza Giovanni Tosi, Piazza Madre Teresa di Calcutta, Piazza Vittorio Bachelet, Piazzale Papa Giovanni Paolo II, Via Adeodato Malatesta, Via Alessandro Volta, Via Amerigo Vespucci, Via Andrea Doria, Via Andrea Mantegna, Via Antonio Gramsci, Via Antonio Zanasi, Via Arturo Toscanini, Via Bartolomeo Avanzini, Via Bartolomeo Diaz, Via Bassa, Via Bonincontro da Fiorano, Via Braida, Via Camillo Benso Cavour, Via Caravaggio, Via Cesare Costa, Via Cimitero, Via Circondariale San Francesco, Via Collegio Vecchio, Via Daniele Manin, Via Del Ruvinello, Via Del Santuario, Via Della Vittoria, Via Delle Cave, Via Don Geminiano Zini, Via Don Giuseppe Messori, Via Don Luigi Papazzoni, Via Enrico Fermi, Via Ferdinando Magellano, Via Fratelli Bandiera, Via Ghiarola Nuova, Via Ghiarola Vecchia, Via Giacomo Puccini, Via Giotto Da Bondone, Via Giovanni Cimabue, Via Giuseppe Malmusi, Via Giuseppe Mazzini, Via Giuseppe Morici, Via Giuseppe Verdi, Via Guglielmo Marconi, Via Guido Rossa, Via Marco Polo, Via Michelangelo Buonarroti, Via Nicolò Copernico, Via Nicolò Paganini, Via Panaro, Via Paolo Monelli, Via Paolo Ruini, Via Pedemontana, Via Pier Giovanni Brascaglia, Via Pietro Mascagni, Via Placido Rizzotto, Via Raffaello Sanzio, Via Romeo Giacobazzi, Via San Giovanni Bosco, Via Sandi, Via Santa Caterina Da Siena, Via Sigismondo Caula, Via Silvio Pellico, Via Statale Ovest, Via Tintoretto, Via Vasco De Gama, Via Vittorio Veneto, Vicolo Antonio Ferri.