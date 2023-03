Un sole primaverile ha scaldato gli oltre 6500 protagonisti della seconda edizione della Bologna Marathon, che si sono dati appuntamento a Bologna per correre le tre gare competitive e le due non competitive Tecnocasa Bologna City Run di 5 km e la nuovissima Run 5000, staffetta di solidarietà corsa a coppie e che ha coinvolto centinaia di associazioni no profit e del terzo settore di tutta la provincia di Bologna e non solo. Migliaia di bolognesi hanno riempito Piazza Maggiore e tutte le strade lungo il percorso per partecipare ed applaudire i partecipanti.

21 KM: Alle 8.30 puntuale la partenza da via indipendenza per il ritorno della 21Km, la tradizionale mezza maratona UnipolMove Run Tune Up, rinata per la passione di Stefano Soverini. Tra le partenti, con una ottima chiusura sotto le due ore, anche l’assessora allo sport del comune di Bologna Roberta Li Calzi. In campo maschile la vittoria è andata ad Andrea Sgaravatto (Atl. Casone Noceto) in 1.09.14, davanti a Fulvio Favaron (Triron) 1.15.17, mentre terza piazza per Armando Falbo (pod. Pontelungo) in 1.15.31. Quarto si è piazzato Francesco Raia (Pod. New Castle) in 1.15.37, mentre quinto Damiano De Cesare (Pod. Pontelungo) in 1.16.05.

In campo femminile record personale sulla distanza migliorato di ben cinque minuti per Valentina Landuzzi (Pod. Pontelungo) in 1.20.34. Valentina, fisioterapista all’ospedale Maggiore, è stata vincitrice della “10 Colli” di ciclismo nel 2018, poi, passata al podismo, sta mettendo la sua passione per le lunghe distanze anche nella corsa. Seconda in 1.22.30 è giunta Alice Guerra (Atl. Banca di Pesaro), quindi terza Sara ceccolini ((Dinamo Sport) in 1.23.53. Quarto posto per Sara Gozzi (Free Runners Team) in 1.29.27, mentre quinta Lidia Mattia (Podisti Campi) in 1.32.57.

30 KM: Alle 9.15 al via gli oltre 3000 podisti che hanno dato il via alla 30 KM dei Portici e alla 42,195 metri della Bologna Marathon. L’attenzione di tutti gli esperti era sulla giovanissima 21enne bolognese Benedetta Coliva (GS Lammari), che ha scelto la sua città per preparare la maratona di Milano, dove arriverà in splendida forma se è vero che è giunta terza assoluta, chiudendo il suo “allenamento” in 1.50.20 alla media di 3.40 al KM. “Sono felicissima – ha detto alle premiazioni – correre nella mia città, con il tifo di tutte le persone lungo il percorso è stato davvero impagabile”. Per lei il quarto tempo assoluto italiano di ogni tempo sulla distanza. Seconda Federica Cicognani (Atl. Sacmi Imola) in 1.59.29, quindi terzo posto per Federca Moroni (GS Gabbi), vincitrice della prima edizione della Maratona di Bologna, in 2.00.42. Quarto posto per Giorgia Bonci (GS Lamone) in 2.07.38, quinta Carlotta Masotti (Pol. Porta Saragozza) 2.08.44.

In campo maschile ottima prova per Alberto Monasterolo (Olimpiatletica), che ha chiuso in 1.47.58 davanti a Giocchino Rinaldi ((Daunia Running) in 1.49.03, quindi terzo posto per Emanuele Maio ((ASD Tosco romagnola) in 1.50.58, quindi quarto Luca Favaro (Run IT) 1.51.39, infine quinto Marco Marini ((Boscaini Runners) 1.52.01.

MARATONA: Nella gara regina dei 42 KM e 195 metri hanno preso subito le redini della corsa David Colgan (Atl. Castenaso Celtic Druid) e Danilo Brambilla (Falchi-Lecco). Lo strappo del bolognese di origini americane ma di padre inglese, intorno al 30 Km, che gli ha permesso di andare a vincere in 2.28.23. Brambilla è arrivato a 1.14, esattamente in 2.29.36, mentre terzo Loris Mandelli (Pol.Carugate) in 2.30.17. Quarto posto per Emanuele Ciotti (Cesena Triathlon) in 2.37.52, quindi quinto Riccardo Vanetti (Pod. Pontelungo) 2.40.25.

In campo femminile prima Sara Nanni (Francesco Francia) in 3.09.57, seconda Celeste Albertino (Run Card) in 3.11.01, terza Anna Furlan (Atl. Piombino Dese) in 3.13.26, quarta Sonia De Carlo ((La Fratellanza) 3.18.03, quinta Valeria Bartolini (Run Card) 3.23.23.

VOCI: Per Teresa Lopilato, presidente di Bologna Marathon: “E’ stata un’emozione enorme – ha detto – Sono state settimane di grande lavoro per tutto il nostro gruppo e ora voglio ringraziare oltre a loro, il comune e le forze dell’ordine, grazie ai quali siamo riusciti a fare un gioco di squadra che ha permesso questo successo. La risposta delle persone al nostro impegno è stata notevole, con 300 atleti da ben 40 stati diversi, oltre a tutte le regioni italiane rappresentate, quindi vuole dire che la nostra città piace davvero a tutto il mondo”.

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha partecipato con il gruppo del Comune alla RUN5000: “E’ stata una bella festa per tutta la città. Una giornata di sole che ci ha baciato. Siamo davvero contenti di aver accolto così tante persona da molti paesi del mondo e da tutta Italia. Inoltre è stata anche una maratona della solidarietà, che abbiamo dedicato a Lucio Dalla e quindi è stata una grande giornata per tutti i bolognesi”.

Roberta Li Calzi, assessora allo sport Comune di Bologna: “E’ stata un’emozione incredibile. Lungo il percorso tanto tifo, le società podistiche che hanno organizzato i ristori sono state bravissime. E’ stata una giornata piena di sole, ma soprattutto piena della magia della corsa”.