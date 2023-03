L’edizione 2023 della fiera Klimahouse , a Bolzano dall’8 all’11 marzo, vedrà protagonista dello stand del Raggruppamento Laterizi di Confindustria Ceramica (Settore CD, stand – C19/42) l’impegno per la sostenibilità, da sempre prioritaria per l’intero comparto ceramico. La crescente attenzione per la tutela ambientale del pianeta e, in particolare, per l’uso sostenibile delle risorse nel ciclo di vita degli edifici rende necessario circoscrivere e mettere in atto azioni concretamente utili e perseguibili. È fondamentale governare la transizione ecologica del settore edilizio e testimoniare come le diverse componenti della filiera stiano effettivamente e credibilmente contribuendo.

L’industria del laterizio, in tal senso, è costantemente attenta al rispetto della natura, producendo con responsabilità materiali e sistemi socialmente, ambientalmente ed economicamente sostenibili. I laterizi sono infatti prodotti con: materie prime naturali (principalmente argilla) ampiamente disponibili e di provenienza locale;

estrazione responsabile, le cui cave esaurite vengono trasformate in riserve naturali;

processo di produzione efficiente in termini di risorse ed energia. Gli edifici realizzati con i laterizi, oltre a preservare abitazioni sane, sicure e confortevoli, non necessitano di particolare manutenzione grazie all’elevata durabilità e mantenimento delle proprietà nel tempo, che caratterizza questi materiali. Anche nel fine vita, nell’ottica dell’economia circolare, per i laterizi sono numerose le opportunità di riuso, recupero e riciclo di materie e rifiuti.

Questi sono i temi che saranno illustrati al prossimo Klimahouse, sia con grafica dedicata, sia attraverso due specifici eventi, il cui programma è riportato in calce: 9 marzo ore 14:00, LA SOSTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI NEI NUOVI CAM

c/o Sala Tribulaun (galleria Livello “0” – Padiglione settore C, lato Palaonda).

Con l’occasione saranno anche presentate le apposite linee guida a cura di Confindustria Ceramica. 10 marzo ore 12:45, COMFORT INDOOR, GRAZIE A MURATURE E COPERTURE IN LATERIZIO

Accanto alla presenza istituzionale partecipano a Klimahouse 2023 anche alcune aziende associate a Confindustria Ceramica: BMI (Settore CD, stand – D23/20), FORNACI LATERIZI DANESI (Settore CD, stand – C19/04), INDUSTRIE COTTO POSSAGNO (Settore CD, stand – D26/06), WIENERBERGER (Settore CD, stand – D26/08).

Richiesta CFP Architetti e Ingegneri Abstract:

Il 4 dicembre è entrato in vigore il DM 23 giugno 2022, pubblicato sulla GU del 6/8/2022, che contiene la revisione dei Criteri Ambientali Minimi, cosiddetti CAM Edilizia. Il workshop intende illustrare le principali novità del testo normativo aggiornato, sottolineando l’imprescindibile ruolo dell’LCA, Life Cicle Assessment, ai fini di una corretta e accurata valutazione di sostenibilità degli edifici. In tale contesto, la filiera del calcestruzzo e della ceramica presenteranno i contenuti del nuovo testo normativo di specifico interesse per i due settori produttivi. Struttura dei CAM 2022 e importanza dell’analisi del ciclo di vita degli edifici

Arch. Caterina Gargari, Coord. GL UNI Sostenibilità in edilizia Il contributo dei manufatti in calcestruzzo ai CAM Edilizia

Ing. Alessandra Ronchetti, Assobeton Il contributo del calcestruzzo preconfezionato ai CAM Edilizia

Ing. Michela Pola, Federbeton Il contributo di laterizi e piastrelle ai CAM Edilizia

Ing. Alfonsina Di Fusco, Confindustria Ceramica 10 Marzo ore 12:45 – 13:30

Academy (Padiglione settore A della fiera)

COMFORT INDOOR GRAZIE A MURATURE E COPERTURE IN LATERIZIO Abstract:

Oltre a rispondere ai requisiti di efficientamento energetico, con i sistemi costruttivi in laterizio per murature e coperture è possibile ottenere le migliori condizioni di comfort termico abitativo per effetto delle capacità inerziali dell’involucro verticale e delle caratteristiche di ventilazione e traspirabilità dei manti in copertura. I vantaggi energetici delle strutture massive

Prof. Ing. Costanzo Di Perna, Università Politecnica delle Marche Tetti superventilati per il raffrescamento passivo degli edifici

Dott. Mario Cunial, partner industriale del progetto Life Superhero