Il Comune di Maranello in collaborazione con Avviso Pubblico e con il contributo della Regione Emilia-Romagna propone all’Auditorium Enzo Ferrari “Educare alla legalità”, un ciclo di tre conferenze sul tema della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, rivolte principalmente agli studenti delle scuole superiori del territorio.

L’obiettivo è quello di fornire conoscenze, competenze e strumenti per approfondire queste tematiche e capire come fronteggiare concretamente le infiltrazioni mafiose e i fenomeni di corruzione sul territorio. Si parte giovedì 9 marzo ore 9.30 con l’incontro “Tangentopoli: quello che resta della politica”: Antonella Micele, avvocato, componente del comitato scientifico di Avviso Pubblico dialoga con Alberto Vannucci, docente di scienza politica all’Università di Pisa, componente Commissione consultiva di AP e Nicoletta Parisi, docente universitaria, già consigliera dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Sabato 15 aprile si parlerà della “Legge Rognoni-La Torre, il 416 bis: il reato di associazione mafiosa”: Andrea Bosi dialoga con Franco La Torre, storico, figlio di Pio La Torre e Stefania Pellegrini, docente di sociologia del diritto all’Università di Bologna, direttrice del Master di II Livello in “Gestione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. Pio La Torre”. Venerdì 28 aprile un incontro sul tema “A trent’anni dalle stragi mafiose”: Pierpaolo Romani dialoga con Giovanni Chinnici, avvocato, figlio del magistrato Rocco Chinnici e Gaetano Paci, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, già Procuratore di Reggio Calabria, giudice negli anni ’90 a Palermo.