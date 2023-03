Domenica 12 marzo 2023 ritorna la prestigiosa gara ciclistica “Gran Premio Giacobazzi – Trofeo Città di Nonantola”. La competizione regionale Under 23 prevede il ritrovo alle ore 10 e la partenza, da Via Vittorio Veneto ( in prossimità di Piazza Gramsci) alle ore 13.30.

Il tracciato

La gara si svolge sul circuito ad anello: Nonantola, Redù, Via Limpido, Via Larga, Nonantola (9 km, 12 giri).

Modifiche alla circolazione il 12 marzo

La Polizia Locale segnala le seguenti deviazioni per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara ciclistica: