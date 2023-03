Il 14 marzo alle ore 18 presso la Casa della Conoscenza (via Porrettana 360, Casalecchio di Reno) Città metropolitana e progettisti illustreranno il tracciato della Ciclovia del Sole tra Casalecchio e Marzabotto e la sintesi dei risultati del percorso partecipativo.

L’apertura dell’incontro sarà affidata a Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega alla Mobilità ciclistica e al progetto Bicipolitana. Dopo il saluto del sindaco di Casalecchio di Reno Massimo Bosso, la parola passerà ai progettisti di FAHRE associati e ai tecnici di Città metropolitana che entreranno nel dettaglio del progetto.

Verrà inoltre presentato il progetto “RI-ciclo, mobilità dolce per la rigenerazione ambientale ed umana”, elaborato dal Comune di Casalecchio e finanziato dai fondi PNRR che comprende anche la realizzazione del tratto di Ciclovia del Sole tra il Parco della Chiusa e via Allende in Comune di Casalecchio.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube di Casa della Conoscenza e sulla pagina Facebook di Casa della Conoscenza.

Il tracciato Verona-Bologna-Firenze della Ciclovia del Sole si configura come il primo tratto italiano dell’Eurovelo 7, la ciclovia che collegherà Malta a Capo Nord. Nel 2018 Città metropolitana di Bologna ha sviluppato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) della Ciclovia del Sole tra Verona e Firenze, coinvolgendo le quattro Regioni attraversate: Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

A seguito del finanziamento ministeriale per la realizzazione del Lotto prioritario, Città metropolitana ha affidato l’incarico per l’aggiornamento del PFTE, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza del tratto di Ciclovia del Sole tra i comuni di Casalecchio di Reno e Marzabotto. Lo studio di progettazione capogruppo impegnato in questa sfidante progettazione è “FAHRE associati” che insieme a Città metropolitana ha avviato un percorso partecipativo con un intenso calendario di incontri con Comuni interessati dal progetto, Enti coinvolti, Associazioni del territorio e cittadini interessati dal passaggio del tracciato.