È in programma sabato 18 e domenica 19 marzo “Fili senza tempo”, mostra-mercato di ricamo, cucito e tessuto che ogni anno richiama tantissimi appassionati da tutta Italia, dal Friuli Venezia Giulia all’Umbria, dalla Sicilia al Veneto.

Giunto alla 20esima edizione, l’appuntamento è ormai divenuto una tradizione formiginese e si presenta come un vero e proprio salone del ricamo affermato nel panorama nazionale come uno degli eventi principali del settore. La due giorni è in programma all’interno delle suggestive sale del Castello e in Sala loggia, oltre che per le vie del centro storico. L’evento porterà in città una quarantina di espositori di qualità, che metteranno in mostra i loro prodotti figli di un’arte antica e contemporaneamente rivisitata in chiave moderna. Di fianco a tessuti e ricami, spazio anche a proposte enogastronomiche e oggettistica.

A fare da cornice alla manifestazione, organizzata in collaborazione con Proform, ci sarà l’installazione di giostre in piazza Italia. La mostra-mercato è in programma sabato dalle 9.30 alle 19 e domenica dalle 9.30 alle 18.30.