Conoscere a pieno la nostra Costituzione, per poterne apprezzare, a fondo, il valore e l’importanza. Con questi presupposti l’Amministrazione, concludendo il ciclo di iniziative ed incontri denominato “La Memoria della Storia”, Venerdì 17 Marzo – presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini” – è in programma lo spettacolo narrato, con la voce di Stefano Cenci accompagnato dalle musiche dei Flexus, dedicato agli studenti “La Costituzione siamo Noi”.

(trama): Un monarca despota e vanitoso, un giudice coraggioso che racconta di un paese immaginario, un impiegato precario di un call center, un immigrato africano discriminato in Trentino, fino ad arrivare ad un muratore pugliese padre di famiglia quale eroe dei nostri tempi: sono alcune delle voci che, all’interno di questo spettacolo, ci raccontano la nostra Costituzione. Uno spettacolo graffiante e ironico che vuole leggere e approfondire i principi fondamentali della Costituzione Italiana a sessant’anni dalla sua approvazione, partendo dall’Assemblea Costituente ed arrivando ai giorni nostri, evidenziandone i contenuti di estrema attualità e proponendosi con una intenzione innanzitutto conoscitiva.

Al termine, a tutti gli studenti maggiorenni che ne facessero richiesta, sarò consegnata una copia della Costituzione.

“Trasferire e veicolare i valori che regolamentano la nostra quotidianità è un impegno morale, raccolto da questa Amminnistrazione, che da decenni le generazioni più adulte hanno trasferito ai più giovani – commenta l’Assessore Marina Marchi – Abbiamo fortemente voluto lo spettacolo “La Costituzione siamo Noi” poichè in maniera chiara ma allo stesso tempo appassionante, ben esemplifica l’importanza dei sacrifici che i nostri avi sostennero per consentirci di vivere in libertà e democrazia”.