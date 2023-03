Nella giornata di oggi il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ivano Maccani, ha fatto visita alla caserma “Ten. Gen. Achille Borghi” di via Mazzini, sede del Comando Provinciale di Reggio Emilia.

L’Alto Ufficiale, accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale – Col. t.ST Filippo Ivan Bixio – ha incontrato gli Ufficiali alla sede, nonché una rappresentanza del personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in forza ai Reparti reggiani unitamente a una rappresentanza della Sezione di Reggio Emilia dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Successivamente, nel corso di un briefing operativo, il Comandante Provinciale, unitamente agli Ufficiali ed ai Comandanti delle Tenenze di Correggio e Guastalla, ha illustrato i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio – economica della provincia reggiana, evidenziando i differenti ambiti in cui si esplica l’azione operativa portata avanti a tutela dell’economia legale, illustrando, altresì, le principali attività in corso di esecuzione.

Particolare menzione è stata rivolta per le azioni di contrasto alle frodi fiscali, al monitoraggio dell’utilizzo dei fondi del PNRR, al contrasto della criminalità economica ed all’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale della provincia reggiana.

Il Comandante Regionale Emilia Romagna, nel corso della visita ispettiva, ha consegnato alcune ricompense di ordine morale ai Finanzieri distintisi in operazioni di servizio per lodevole comportamento e particolare rendimento, esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto dai militari reggiani ed i lusinghieri risultati ottenuti nella lotta al contrasto dei fenomeni illeciti nei vari settori della missione istituzionale del Corpo.

Inoltre, l’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Provinciale, si è recato in visita dal Prefetto di Reggio Emilia, S.E. Dott.ssa Iolanda Rolli e dal Procuratore Capo della Repubblica di Reggio Emilia, Calogero Gaetano Paci, i quali hanno espresso il loro apprezzamento per il concreto apporto alla legalità fornito dai Finanzieri di Reggio Emilia.