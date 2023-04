Nella seduta del 20 aprile 2023, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha approvato il Bilancio d’esercizio 2022. Questi i dati principali: avanzo di esercizio di 534mila euro, erogazioni 1,183 milioni di euro, patrimonio netto 125,78 milioni di euro.

Nell’anno 2022 i si sono innescati una serie di eventi che hanno condizionato fortemente le aspettative e le dinamiche dei mercati finanziari. Il ritorno dell’inflazione su livelli che non si vedevano da diversi decenni, aggravato dal conflitto tra Russia e Ucraina – con le conseguenze sui prezzi energetici -, ha costretto le banche centrali a invertire rapidamente e bruscamente gli orientamenti di politica monetaria generando una violenta correzione dei mercati finanziari, sia obbligazionari che azionari

Nella stessa giornata del 20 aprile, nella splendida cornice di Villa Tagliata a Mirandola, la Fondazione ha presentato il Bilancio di Mandato 2019-2022. In questo periodo, sul territorio dell’Area Nord di Modena, la Fondazione ha erogato complessivamente quasi 5 milioni di euro, per un totale di 312 progetti realizzati.

“Nel periodo2019-2022 – ha dichiarato la Presidente Giorgia Butturi – la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha dato il proprio contributo, nella consapevolezza che in un contesto così difficile quale quello vissuto in questo quadriennio è risultato fondamentale mettere a fattor comune risorse ed idee onde valorizzare quei progetti che hanno dimostrato un impatto economico, sociale e ambientale più efficace ed efficiente”.

“Il quadriennio si chiude con un monte proventi cumulato di oltre 16,3 milioni di euro, superiore alla somma dei proventi previsti nei rispettivi documenti programmatici annuali – ha affermato il Direttore Cosimo Quarta – ciò ha consentito di consolidare la crescita del patrimonio netto e sostenere l’attività erogativa programmata anche in anni difficili come quelli visti in questo periodo.