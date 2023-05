Torna anche quest’anno Internazionale Kids a Reggio Emilia, il primo festival italiano di

giornalismo per bambine e bambini del mensile che ogni mese porta in Italia il meglio della

stampa internazionale per lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni, organizzato dal Comune di

Reggio Emilia, Internazionale e Fondazione Palazzo Magnani.

Si parte venerdì 12 maggio, per tre giornate di eventi dedicati all’attualità e all’informazione: 40 incontri, tra spettacoli, conferenze, presentazioni di libri e proiezioni, e 24 laboratori. Al centro, l’attivismo e i suoi temi, dai diritti all’ambiente, con uno sguardo sempre aperto sull’attualità. Ma anche musica e giochi, danza, fumetto e molto altro negli spazi del festival, che quest’anno saranno 6: ai Chiostri di San Pietro e al Palazzo dei Musei si aggiungono il teatro Cavallerizza e il teatro Valli, La Fonderia e il Mapei Stadium – Città del Tricolore. Un programma ricco di appuntamenti in un territorio, quello emiliano, che continua a impegnarsi per l’educazione dei giovani e la promozione della cittadinanza attiva. Per la prima volta anche incontri destinati agli adulti.

Dichiara Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia: “Il Festival di Internazionale Kids

rappresenta, nel panorama culturale reggiano, un’eccellenza della quale siamo

particolarmente orgogliosi. Per diversi giorni, giovani e giovanissimi possono infatti ascoltare conferenze, impegnarsi in workshop e venire a contatto con i grandi temi dell’attualità, in modo originale e competente. Un approccio di questo tipo è del tutto coerente con la filosofia del Reggio Approach, che anima i nostri nidi e le scuole dell’infanzia, famosi in tutto il mondo: i bambini e le bambine sono portatori di una molteplicità di linguaggi, ed hanno un loro punto di vista sul mondo, unico e prezioso. Ringrazio ancora una volta Internazionale, tutti i relatori e i volontari che rendono possibile questo Festival, certo che la città parteciperà entusiasta”.

Aggiunge Annalisa Rabitti, Assessora alla Cultura, Marketing territoriale, Pari Opportunità e Città senza Barriere: “Anche quest’anno, dopo il successo delle scorse edizioni, torna in città il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia: tante bambine e bambini tratteranno i grandi temi dell’attualità, si porranno nuove domande e troveranno molte risposte per affrontare il futuro e per districarsi in questa società complicata in modo più consapevole. Saranno tanti gli incontri e laboratori pensati per loro in vari luoghi della nostra città, che da sempre si impegna a promuovere l’educazione e che tratta l’infanzia come soggetto di diritti, politico e sociale. Vi aspettiamo con la vostra curiosità e voglia di conoscere, che sicuramente ci incanterà anche questa volta!”

“La nuova edizione di Internazionale Kids a Reggio Emilia ha un programma ancora più

ampio e coinvolge nuovi spazi della città – commenta Alberto Emiletti, che insieme a

Martina Recchiuti dirige il Festival – ma l’idea è sempre quella di offrire a bambine e

bambini e alle loro famiglie un’occasione per ragionare sui grandi temi dell’attualità. Al

centro, come sempre, la creatività e il pensiero critico, stimolati dai numerosi appuntamenti

che vanno dagli incontri con gli autori alla sperimentazione con il corpo, incoraggiando lo

sguardo a spingersi lontano, dalle stelle a diversi luoghi del mondo. L’invito è sempre quello

di venire a Reggio Emilia per conoscersi, discutere, immaginare e fare tante domande, per

realizzare anche quest’anno un appuntamento entusiasmante con i tanti ospiti, attiviste e

cantanti, scrittrici e giornalisti, illustratori e artiste che parteciperanno”.

Gli eventi di Internazionale Kids

Tanti gli appuntamenti del festival con ospiti da tutto il mondo. Anna Woltz, tra le più note

autrici olandesi per ragazzi, sarà a Internazionale Kids per raccontare la storia di quattro

giovani nascosti nei tunnel di Londra durante i bombardamenti del 1940, protagonisti del suo libro La ragazza della luce (Beisler 2023). Si passerà poi dalla storia alla scienza con il

divulgatore scientifico Amedeo Balbi, protagonista in un incontro al Mapei Stadium – Città

del Tricolore per parlare di stelle. A seguire sarà possibile visitare lo stadio di Serie A e

scoprirne i segreti grazie a Generazione S. E la tecnologia, ormai tanto pervasiva? Giulia

Dall’Aglio parlerà di come fare a mantenere un equilibrio digitale in famiglia. Non si

esauriscono qui le prospettive sull’attualità: tra gli altri, si affronteranno i temi del razzismo

con la giornalista Veronica Fernandes, affrontando il caso del Sudafrica, e del femminismo

con la scrittrice Jennifer Guerra, in un incontro alla scoperta di tre donne che hanno sfidato

le convenzioni del loro tempo. Fammi capire, il progetto sulle rappresentazioni dei corpi e

della sessualità nei libri per ragazzi, terrà un laboratorio pensato per parlare di consenso a

partire dall’uso del proprio corpo, mentre Barbara Leda Kenny, esperta in politiche di

genere, affronterà le disuguaglianze economiche tra maschi e femmine, che dalla paghetta

arrivano fino alla pensione. Ancora, il diritto negato alla libertà di movimento in un laboratorio a cura dell’ong Open Arms, la questione dell’abolizione delle carceri con il giornalista di Internazionale Giuseppe Rizzo, l’ambiente e la crisi ecologica nella mini-conferenza dell’attivista di Fridays for Future Alice Quattrocchi. I giovani partecipanti potranno poi sperimentare direttamente diversi aspetti del lavoro redazionale, scoprendo in prima persona cosa si nasconde dietro le pagine del mensile: per esempio, quante persone

servono per scrivere un articolo e come si fa a capire quando è pronto? Lo spiegherà il

giornalista di Internazionale Pierfrancesco Romano. Non mancherà l’arte a Internazionale

Kids: torna anche quest’anno la proiezione dei migliori reportage fotografici da tutto il mondo pubblicati su Internazionale Kids e Internazionale; le esperienze delle persone con disabilità saranno invece al centro dell’incontro con Scatti precisi, un laboratorio di fotografia senza barriere. Ancora, la cantante Ditonellapiaga non solo sarà intervistata da Patrizio Ruviglioni, autore della rubrica musicale di Internazionale Kids, ma in occasione

dell’incontro suonerà anche alcuni pezzi. Nella Sala degli Specchi del Teatro Valli, in

collaborazione con Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Riccardo Cotumaccio intervisterà

Giancarlo Commare, il protagonista del musical Tutti parlano di Jamie. E per gli adulti? Per

la prima volta quest’anno, a Internazionale Kids si terranno incontri di formazione per

insegnanti e genitori: 4 appuntamenti dedicati ai più grandi, in cui si parlerà di giornalismo,

scrittura, tecnologia e femminismo con la redazione di Internazionale Kids, Susanna

Mattiangeli, Giulia Dall’Aglio, CinematograFica.

I luoghi di Internazionale Kids a Reggio Emilia

I Chiostri di San Pietro, complesso monastico rinascimentale in cui si riconosce la cifra

architettonica di Giulio Romano, sono oggi un hub di produzione culturale e di innovazione

sociale. Patrimonio del Comune di Reggio Emilia e polo attrattivo di rilievo internazionale,

ospitano fra l’altro il festival Fotografia Europea, gli spettacoli di Fondazione nazionale della

Danza-Aterballetto e le mostre realizzate da Fondazione Palazzo Magnani. Con la nascita

del Laboratorio Aperto, i Chiostri di San Pietro si propongono altresì quale hub di

innovazione sociale: un luogo di partecipazione, confronto e innovazione aperta e diffusa

nell’ambito dei servizi alla persona e digitali.

Il Palazzo dei Musei, edificio monumentale, è come un essere vivente: in continuo divenire,

aperto alla comunità e alla contemporaneità. Le sue pregevoli Collezioni storiche create

dalla fine del Settecento (Paletnologia, Archeologia, Zoologia, Etnografia, Botanica,

Geologia) costituiscono una pièce unique, che alimenta il Nuovo Museo ideato e realizzato

da Italo Rota in un percorso partecipato con la città e con la direzione e i curatori delle

Collezioni. Proponendosi quale Archivio dei Beni comuni, il Nuovo Museo è un’immersione

narrativa dalla Preistoria alla Contemporaneità, un percorso che culmina nella sezione

fotografia dedicata a Luigi Ghirri e in quella riservata agli autori di Fotografia Europea.

Il Teatro Cavallerizza è uno spazio culturale polivalente dedicato in prevalenza a spettacoli

di prosa, teatro sperimentale e musica da camera. Costituisce un unicum insieme con i vicini teatri Ariosto e Municipale Valli. È intitolato al celebre sceneggiatore, regista e artista

reggiano Cesare Zavattini. L’edificio fu realizzato a metà Ottocento dall’architetto Pietro

Marchelli per il maneggio dei cavalli, funzione che mantenne fino alla seconda guerra

mondiale, quando venne dismesso e poi, acquisito dall’Amministrazione comunale, negli

anni Ottanta trasformato in teatro. È parte del complesso dell’antico Foro boario, edificio

dello stesso Marchelli, oggi sede dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

intitolata a Giuseppe Dossetti.

Il Mapei Stadium – Città del Tricolore, considerato tra gli stadi più moderni d’Italia, è di

proprietà di Mapei. È un impianto all’altezza dei più elevati standard internazionali, utilizzato anche per partite della Nazionale e di Europa League. Da ottobre 2014 il Mapei Stadium è stato classificato “stadio senza barriere”, garantendo al pubblico un’ottima visibilità da tutti i settori. Grazie ai recenti lavori di manutenzione e all’installazione di nuove tecnologie per l’impianto di illuminazione, sarà scenario di eventi coinvolgenti e appassionanti. Per la prima volta il Mapei Stadium verrà aperto alla città, all’arte e alla cultura, ospitando iniziative di rilievo.

La Fonderia è sede della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, riconosciuta quale

primo e unico Centro coreografico nazionale in Italia. È nata dal recupero architettonico di

una fonderia, costruita nel 1938. L’opera di recupero, pensata e concretizzata con il

contributo del Comune di Reggio Emilia e della Regione Emilia-Romagna, ha valorizzato

l’originale destinazione realizzando a vista impianti, finiture e pavimenti su stile industriale.

La grande navata centrale è lunga 65 metri, larga 16 e alta quasi 13. Nell’area verde

pubblica che circonda la Fonderia, è stata collocata l’opera Danza di Astri e di Stelle di

Eliseo Mattiacci, realizzata nel 2006.

Come partecipare

Tutti gli eventi del festival sono gratuiti. Gli incontri sono ad accesso libero, fino a

esaurimento posti. Per i laboratori è necessaria la prenotazione online. Tutti i luoghi del

festival sono privi di barriere architettoniche e alcuni eventi saranno tradotti nella Lingua dei segni italiana (Lis) per un festival sempre più accessibile. È possibile consultare il

programma con tutti i dettagli su internazionale.it/kids.