Poco dopo le 3.00 di questa notte i carabinieri della stazione di Gualtieri, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un istituto di vigilanza privato, son o intervenuti in via Matteotti per un sopralluogo del furto all’interno del supermercato Famila Superstore.

Qui ignoti ladri, previa effrazione di una porta antipanico e successiva di una saracinesca interna, sono entrati nei locali asportando, stando ai controlli in corso di esatto inventario, sei televisori di varie marche. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e la refurtiva asportata, sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri di Gualtieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.