Docenti da Turchia, Grecia e Lituania al FabLab Junior di Fiorano nell’ambito del progetto EcoSteam. Le delegazioni, ospiti dell’Associazione Lumen, si stanno confrontando sulla creazione e lo sviluppo di laboratori di Steam education per ragazze e ragazzi. A questo scopo anche le visite all’Istituto Comprensivo “Francesca Bursi” e all’Istituto Comprensivo Fiorano 1 di Fiorano, oltre all’incontro con l’assessore alle Politiche educativo-scolastiche Luca Busani e ad appuntamenti con altre realtà educative.

La cornice è l’incontro di coordinamento e sviluppo di strategie per il progetto europeo che lega ecologia e materie Steam (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica). Il progetto EcoSteam ha come destinatari principali 50 docenti europei di ragazzi tra gli 8 e i 13 anni e prevede un programma di formazione relativo alle Steam con una fortissima attenzione nei confronti dell’ecologia. Saranno realizzati workshop virtuali a beneficio degli studenti e creata una piattaforma online che raccoglierà tutti i materiali per replicare le attività in classe a beneficio di altri studenti e docenti europei.

In questi giorni, all’interno del FabLab Junior di Fiorano, vengono proposti momenti laboratoriali e di confronto sulla robotica educativa, sulla biologia, la geometria e il coding.

EcoSteam è un progetto quindi che nasce per diffondere e utilizzare metodologie innovative, integrare ecologia, protezione ambientale e mutamenti climatici nel campo delle Steam, promuovendo allo stesso tempo il confronto tra insegnanti di diversi Paesi per sviluppare nuove idee e teorie.