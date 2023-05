Il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore e la Fondazione Marco Biagi organizzano il seminario, nella duplice modalità in presenza e online, dal titolo: “Approcci e strumenti per la parità di genere nella Pubblica Amministrazione”, per approfondire il tema della programmazione strategica sulla parità di genere nella Pubblica Amministrazione. L’appuntamento si terrà venerdì 26 maggio, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso la sede della Fondazione Marco Biagi (Largo Marco Biagi, 10 Modena).

Gli strumenti di programmazione sono diversi: dal Piano strategico al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), dal Piano di Azioni Positive al Piano di eguaglianza di genere e diversi sono gli attori, all’interno delle pubbliche amministrazioni, responsabili della loro stesura e implementazione.

In che misura questi strumenti possono entrare in relazione tra loro? Che ruolo ha il Comitato Unico di Garanzia? Il seminario, introdotto e coordinato dalla prof.ssa Tindara Addabbo, delegata del Rettore Unimore per le Pari opportunità, vuole rispondere a queste domande e fornire uno spazio di riflessione attraverso una serie interventi, a partire da quello di Maurizio Mosca, esperto di politiche e strategie di genere, su “Le condizioni abilitanti per una strategia di genere”.

A seguire il prof. Alberto Tampieri del Dipartimento di Giurisprudenza Unimore parlerà del “ruolo dei CUG nella definizione degli strumenti di parità”, la prof.ssa Tindara Addabbo di “Gender Equality Plan nel processo di raggiungimento della parità di genere nelle Università” e Annalisa Bellino, Dirigente Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere della Regione Puglia delle “Azioni della Regione Puglia per la Parità di Genere”.

“Il ciclo di seminari nell’ambito del progetto GE&PA si arricchisce di un nuovo momento di riflessione su quanto si può compiere all’interno delle pubbliche amministrazioni per raggiungere l’eguaglianza di genere – commenta la Prof.ssa Tindara Addabbo – iniziando con il condividere gli strumenti a disposizione degli organismi di parità e analizzando il loro ruolo”.

Il seminario si inserisce all’interno del “Progetto GE&PA – Gender Equality & Public Administration. Percorsi di formazione per l’eguaglianza di genere nella Pubblica Amministrazione e nei territori”, coordinato dalla Prof.ssa Tindara Addabbo e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che si pone l’obiettivo di diffondere competenze volte a rendere effettiva la parità di genere e a definire policies di genere volte a declinare concrete azioni di promozione di uguaglianza all’interno delle Istituzioni pubbliche e private. Il progetto ha un carattere fortemente interdisciplinare, con un gruppo di lavoro che include, oltre alla Fondazione Marco Biagi, tre diversi Centri di ricerca di UniMORE – il Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID), il Centro di analisi delle politiche pubbliche (CAPP) e il Laboratorio Genere, Linguaggio e Comunicazione Digitale (GLIC_D).

Sarà possibile seguire i lavori anche da remoto, collegandosi tramite Microsoft Teams, previa registrazione all’evento su www.progettogepa.unimore.it.