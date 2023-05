Sabato 27 maggio (dalle 17.30 alle 23) arriva in piazza della Repubblica la Festa dei Popoli con l’associazione Terra di Danza e il patrocinio del Comune di Sant’Ilario d’Enza: balli popolari da tutto il mondo proposti dai corsisti dell’associazione e danze per tutti a cura dello staff. Un momento particolare sarà dedicato alle danza country inglesi. All’interno della piazza sarà presente una zona relax e la possibilità di bere e mangiare. Partecipazione gratuita. In caso di maltempo l’evento si terrà al Bocciodromo di via Carso.

Terra di Danza, compagnia e centro di cultura della danza con sede a Reggio Emilia, si occupa da più di trent’anni di diffondere la danza etnica, popolare e folk nei suoi aspetti culturali, didattici e di ricerca. La compagnia nasce nel 1984 con lo spettacolo di danza contemporanea “Il progetto infelice” con la regia e coreografia di Antonio Tinti. Nel 1990 con la prima produzione di danza etnica “Danse la mer”, coreografia e regia di Antonio Tinti e Carla Padovani, la compagnia conta 16 danzatori. Nel 2008 con la produzione “Et Shalom” la compagnia conta 32 elementi e nel 2019 con la produzione “Echad” ne annovera 19. Dall’attività di ricerca e a quella spettacolare e di produzione Terra di Danza unisce un’intensa attività di divulgazione attraverso seminari teorico-pratici, corsi per adulti, corsi di formazione per insegnanti, educatori e animatori di gruppi, convegni, rassegne di musica e danza etnica, interventi in strutture scolastiche, incontri per la terza età, partecipazione a stages nazionali ed internazionali, corsi per bambini, feste, animazioni, serate di danza.