Ventotto anni di musica senza confini geografici, temporali e di genere; una musica per unire culture, persone e territori: è questa l’essenza del Festival Mundus curato da ATER Fondazione, e che si annovera tra le proposte più interessanti e più attese dell’estate emiliana da quasi tre decenni.

Con l’intento di far conoscere culture diverse attraverso il linguaggio musicale, la manifestazione risulta essere una vetrina sul mondo dal punto di vista specifico della musica, declinata in tutte le sue espressioni: in ogni edizione si alternano tradizioni e generi molto diversi fra loro, nell’intento di rintracciare sempre progetti musicali innovativi provenienti da ogni parte del mondo.

Dal 29 giugno al 3 agosto, in piazze, chiostri e cortili di grande pregio il Festival ospiterà un totale di 15 concerti curati da ATER Fondazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e le amministrazioni comunali di Reggio Emilia, Casalgrande, Correggio, Scandiano e Carpi. In questi anni, nelle splendide cornici del Festival si sono esibiti oltre 3.000 artisti – tra singoli e gruppi provenienti da tutto il mondo – per un totale di oltre 800 concerti.

L’EDIZIONE 2023

Come da tradizione, anche per questa edizione Mundus offre una proposta artistica di ampio respiro, intrecciando diversi stili musicali: dal jazz nostrano e internazionale al pop, dalla musica popolare alla canzone d’autore fino alla world music, rivisitata in nuove forme e da interpreti dalle speciali qualità vocali, in ascesa sulla scena internazionale. Inoltre, la manifestazione di quest’anno si caratterizza in modo particolare per la presenza di diverse novità: artisti consolidati della scena italiana presenteranno nuovi progetti, e star internazionali saranno ospiti per la prima volta a Mundus. Tra questi ultimi: la “diva” tedesca Ute Lemper darà il via alla manifestazione in un concerto/celebrazione per i suoi quarantacinque anni di attività; Fred Wesley, trombonista di James Brown festeggerà in tour i suoi 80 anni al ritmo del funky soul; la star californiana del nuovo soul jazz, Lady Blackbird, ipnotizzerà il pubblico con la sua presenza vocale magnetica; la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza ci farà intraprendere un viaggio in America Latina attraverso el son cubano, la Bossa Nova e la samba brasiliana, il tango argentino uniti ad armonie jazz e tecnica classica.

Non solo nuovi approdi, ma anche attesi ritorni a Mundus: la regina dell’afro-pop Dobet Gnahoré si esibirà in un concerto che è un’esplosione di colori; l’eclettico duo Petra Magoni/Ferruccio Spinetti ci stupiranno nel fortunato progetto “Musica Nuda” al suo 20° anno in tour; e ancora il poliedrico Raiz, artista diviso tra musica e cinema, ci regalerà un omaggio alla canzone napoletana nella versione di Sergio Bruni.

Nel corso dell’edizione non mancheranno altri omaggi alla musica d’autore italiana, come quello dedicato da Paolo Jannacci al papà Enzo, e il nuovo progetto di Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello in un tributo a Pino Daniele. Passeranno in rassegna anche alcuni mostri sacri della musica internazionale di tutti i tempi, come i Beatles reinterpretati dalla profonda voce di Sarah-Jane Morris insieme alle venature jazz e blues dei Solis String Quartet; ed Édith Piaf nell’omaggio intimo e delicato “Paris-Piaf” interpretato del duo francese Cyrille Doublet e Laurianne Langevin.

E ancora, musicisti, cantanti, compositori della scena contemporanea italiana, tra questi: Cisco, il massimo esponente del folk italiano; gli Extraliscio eclettica band tra tradizione e avanguardia che arriva a Mundus per prima volta; l’inconfondibile voce di Ginevra di Marco in trio in un nuovo progetto in unica data in Emilia; e l’affascinante voce della poliedrica giovane cantautrice Erica Mou.

Un ricchissimo cartellone, un viaggio appassionante intorno al mondo e alla musica in tutte le sue accezioni.

Il programma

MUNDUS A CARPI

La 28° edizione di Mundus si inaugura a Carpi, due gli eventi in cartellone nel magnifico scenario di Piazzale Re Astolfo. Si inizia il 29 giugno con Ute Lemper, stella internazionale dal fascino magnetico, cantante, ballerina, attrice, autrice che presenterà “Time Traveler” – 45 anni di successi: la celebre artista tedesca, accompagnata da un quartetto, celebra i 45 anni della sua straordinaria carriera in un viaggio musicale attraverso il tempo e i luoghi e le culture di tutto il mondo. Acclamata per le sue interpretazioni in musical e spettacoli nel West End londinese e sui palcoscenici di Broadway; grazie alla sua versatilità artistica ha interpretato i brani di Kurt Weill, del Cabaret di Berlino e della chanson francese, e vanta collaborazioni con pilastri internazionali della musica e non solo, come Luciano Berio, Pink Floyd, Philip Glass, Robert Altman, Peter Greenaway, Pina Bausch.

Il 26 luglio l’appuntamento è con la musica d’autore italiana con “In concerto con Enzo”, alla voce e al pianoforte di Paolo Jannacci si uniscono batteria, tromba e basso elettrico in un omaggio a suo padre Enzo, celebre cantautore milanese scomparso nel 2013. Così Paolo presenta il progetto: “Tanti amici hanno chiesto di potermi ascoltare in concerto, facendo vivere ancora le canzoni del papà, pensando che io fossi la persona più indicata per farlo. Ho deciso di offrire al pubblico uno spettacolo di canto e musica, che comprende il mio repertorio di brani jazz originali e le canzoni di Enzo più care al pubblico e alla mia famiglia.”

MUNDUS A REGGIO EMILIA E PROVINCIA

A Reggio Emilia sono cinque gli eventi in programma per questa edizione di Mundus, e si terranno tutti nella splendida cornice dei Chiostri di San Pietro.

Il 3 luglio la manifestazione ospita per la prima volta Fred Wesley, compositore statunitense conosciuto in tutto il mondo per essere stato il trombonista e il direttore dell’orchestra di James Brown, in scena sarà accompagnato dalla formazione The New JB’s in un concerto/ celebrazione della sua carriera lunga più di 60 anni.

Seguirà, il 10 luglio, il gradito ritorno a Mundus di Dobet Gnahoré, virtuosa cantautrice, percussionista e ballerina dalla potente presenza scenica che ha portato i moderni suoni afro-pop del suo paese d’origine, la Costa d’Avorio, verso nuovi orizzonti. Vincitrice del GRAMMY 2010, presenterà il suo sesto album Couleur, un’esplosione di ritmi e melodie.

Di tutt’altro genere l’appuntamento del 17 luglio quando salirà sul palco Cisco, l’artista emiliano anima del folk italiano, in un concerto che ripercorrere i suoi 30 anni di carriera, dall’esordio con i MCR fino alla più recente collaborazione con la Bandabardò, passando per la sua carriera da solista.

Imperdibile il concerto del 24 luglio, la voce di Petra Magoni e il contrabbasso di Ferruccio Spinetti si incontrano per dar vita a un connubio artistico straordinario con “Musica Nuda”. Un progetto musicale eclettico e di grandissimo successo, un ibrido di jazz, canzone d’autore, rock, punk e musica classica, e che quest’anno festeggia i vent’anni in tour.

Gli appuntamenti ai Chiostri si concludono con una nuova speciale ospite per Mundus: il 31 luglio arriva Lady Blackbird, definita dalla rivista Rolling Stone “l’anima antica del nuovo soul jazz”, star californiana che con la sua voce audace e la sua presenza scenica magnetica si iscrive a pieno titolo come una nuova potente presenza della scena soul jazz mondiale.

A Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, saranno tre gli appuntamenti in collaborazione con Casalgrande Jazz Festival e si terranno in una storica cornice di Mundus, le eleganti Scuderie di Villa Spalletti a San Donnino di Liguria.

Tre serate all’insegna del jazz dedicate a grandi della musica italiana e internazionale, si inizia l’11 luglio con il delicato tocco di Cyrille Doublet al pianoforte e l’emozionante voce di Laurianne Langevin nell’omaggio a Édith Piaf, “Paris-Piaf. Si prosegue il 12 luglio con uno dei trombettisti più riconosciuti e stimati del jazz italiano, Fabrizio Bosso, insieme allo straordinario pianoforte di Julian Oliver Mazzariello nel nuovo progetto dedicato a Pino Daniele “Il cielo è pieno di stelle”. Serata di chiusura, il 13 luglio con una delle vocalist più conosciute e amate dal pubblico di Mundus: Sarah Jane Morris che insieme ai Solis String Quartet ci presenta “All You Need Is Love”, un nuovo progetto tra pop e musica da camera in omaggio ai Beatles.

Mundus ritorna anche a Scandiano, quest’anno in Piazza Fiume, con tre concerti molto diversi tra loro. Il 20 luglio la piazza sarà una tappa del tour “Romantic Robot” di Extraliscio, eclettica band tra tradizione e avanguardia, che ha superato i confini nazionali.

L’appuntamento a seguire, il 27 luglio, vede in scena uno degli artisti più in voga di questo momento, diviso tra cinema e musica Raiz porterà in scena insieme ai Radicanto un sentito omaggio alla canzone napoletana di Sergio Bruni.

Si chiude il 1° agosto con la voce sensibile e delicata della poliedrica cantautrice Erica Mou in trio, parole e musica insieme per dare vita ad un’esibizione unica.

Infine, due sono i concerti di Mundus a Correggio, presso il suggestivo Cortile del Palazzo dei Principi. Il primo appuntamento è per il 21 luglio, Ginevra Di Marco presenterà un nuovo progetto in unica data in Emilia, un omaggio a Peppe Fenoglio, un’occasione per celebrare i brani di una vita di musica e storie insieme al suo storico trio. A chiusura della rassegna 2023, Mundus saluta il suo pubblico il 3 agosto con un viaggio in America latina condotto dalla cantante e virtuosa violoncellista cubana Ana Carla Maza nel concerto “Caribe” dove si accostano ritmi latini come samba, bossa nova, tango e son cubano alla tecnica classica.

Informazioni di biglietteria

Ingresso unico €12,00

Inizio spettacoli ore 21:30

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.