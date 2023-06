“Attenti al Meteo – Tornado, alluvioni, grandine e saette” è il titolo del libro che l’esperto Luca Lombroso presenterà in piazza Ciro Menotti, a Fiorano Modenese, martedì 6 giugno alle ore 21.

Lombroso, meteorologo AMPRO, tecnico meteorologo certificato, personaggio televisivo e divulgatore ambientale, spiegherà come si formano le condizioni atmosferiche e come comportarsi in caso di tornado, uragano, ondate di caldo, intervistato dalla giornalista Laura Solieri.

Particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione dagli eventi estremi, in aumento a causa dei cambiamenti climatici, ma anche alla corretta interpretazione dell’allerta meteo. Un tema di attualità e grande importanza, anche alla luce dei recenti eventi che hanno portato ad alluvioni e frane nella nostra Regione.

L’appuntamento, organizzato nell’ambito del ricco calendario di “Sempre Maggio Fioranese”, è promosso dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con il Comitato Fiorano in Festa, il Bla (Biblioteca Ludoteca Archivio di Fiorano) e l’associazione Lumen e chiude la rassegna “Il mondo nuovo” dedicata a meglio comprendere la contemporaneità e i suoi trend.

L’ingresso è libero e gratuito. In caso di maltempo l’incontro si terrà al Centro di Via Vittorio Veneto.

Per maggiori informazioni: 0536833403; biblioteca@fiorano.it.